Śląskie: W Rybniku przejazdy do Paryża albo Meksyku za złotówkę

Autor: PAP

Data: 06-08-2023, 18:03

Samorząd Rybnika zaprasza do przejazdów tamtejszą komunikacją miejską do Paryża i Meksyku za złotówkę. To kampania zachęcająca do krótkich podróży miejskimi autobusami, wykorzystująca zwyczajową nazwę części rybnickiej dzielnicy Niedobczyce oraz faktyczną nazwę dzielnicy Meksyk.