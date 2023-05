Jeszcze 12 naborów odbędzie się w tym roku do nowego programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego. Od połowy kwietnia br. dotąd odbyły się cztery nabory – wynika z informacji przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.

Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego (FE SL) to następca Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20, oparty o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego +, a także o nowy instrument Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST - 2,2 mld euro). Razem z nim FE SL to 5,1 mld euro.

W piątek marszałek woj. śląskiego wręczył powołania 60 członkom nowej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji Woj. Śląskiego. Wicedyrektor departamentu rozwoju i transformacji regionu w urzędzie marszałkowskim Stefania Koczar-Sikora przedstawiła natomiast stan wdrażania nowego programu operacyjnego, w którym FST jest największym zasilającym go funduszem.

Koczar-Sikora przypomniała, że po przyjęciu FE SL w grudniu ub. roku pierwszy nabór do niego ogłosiło w połowie kwietnia Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - w konkursie dot. wsparcia dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji, z budżetem 60 mln euro. Kolejne nabory dotyczyły wsparcia energetyki rozproszonej opartej o OZE (łącznie 75 mln euro) i makroinwestycji w małych i średnich firmach (90 mln euro).

Ponadto odbyły się już dwa posiedzenie komitetu monitorującego program FE SL, które umożliwiły przyjęcie kryteriów i ogłoszenie pierwszych naborów. "Nie mogliśmy ogłosić jeszcze części naborów, wynika to z faktu, że są to nabory dla projektu strategicznych, które uzgadniane są zawsze ze stroną rządową" - zastrzegła wicedyrektor.

"W tej chwili mamy pierwszy aneks do kontraktu, który przyjął te projekty w wersji ze stycznia, natomiast one do kwietnia tego roku uległy jeszcze drobnym modyfikacjom. Po uzgodnieniu tych drobnych zmian będziemy mogli ogłosić nabory na: innowacyjną infrastrukturę wspierającą gospodarkę, ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, systemowe zarządzanie tymi terenami oraz infrastrukturę szkolnictwa wyższego na potrzeby transformacji" - wymieniła.

"Ponadto, jak tylko nasze samorządy, a w szczególności związki subregionów, przyjmą swoje strategie subregionów, uruchomiony zostanie nabór na infrastrukturę kształcenia zawodowego" - dodała.

Jak zaznaczyła, w tym roku planowanych jest jeszcze 12 naborów do FE SL. Po pierwsze, są to trzy nabory dotyczące projektów o charakterze miękkim: pierwszy to rozwój kształcenia zawodowego, drugi - rozwój kształcenia wyższego, następnie projekty włączeniowe aktywizujące mieszkańców.

Kolejny pakiet zawiera projekty: związane z ponownym wykorzystaniem terenów poprzemysłowych w ścieżce konkursowej i pozakonkursowej, wykorzystaniem endogenicznych potencjałów podregionów górniczych (czyli projekty hubów w podregionach), projekty dla mikroprzedsiębiorców, energetyki odnawialnej w ścieżce dla subregionów, rozwoju przedsiębiorczości oraz pakiet projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy związanych z doradztwem zawodowym czy rozwojem usług ustawicznych.

Został też już przyjęty pierwszy pakiet 23 projektów strategicznych woj. śląskiego (w ścieżce pozakonkursowej). Koczar-Sikora nazwała go "wehikułem, który uruchamia sprawne działanie programu zarówno ze strony merytorycznej jak i rzeczowo-finansowej programu FE SL".

Wicedyrektor pogrupowała te projekty strategiczne w cztery kategorie: pierwsza z nich to projekty uczelni wyższych wpisujące się w logikę inteligentnego zielonego rozwoju, druga to projekty hubów zlokalizowane przede wszystkim w miastach - stolicach podregionów górniczych, operujące na terenach pokopalnianych.

Trzecia grupa to projekty strategiczne o charakterze horyzontalnym, czyli regionalne obserwatorium procesów transformacyjnych czy platforma terenów poprzemysłowych. Czwarta kategoria to projekty partnerskie, realizowane z partnerami z różnych sektorów.