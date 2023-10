Dwa przystanki kolejowe na wyremontowanej w ostatnich latach linii kolejowej Gliwice-Bytom mają powstać w Zabrzu. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzi przetargi na ich budowę, z planowanym terminem realizacji do końca listopada 2024 r.

W części programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-25 dotyczącej woj. śląskiego PLK m.in. ostatnio podpisały umowę na budowę nowego przystanku Sosnowiec Centrum Handlowe/Jęzor na kolejowej linii Katowice-Kraków. W programie były też przygotowywane dwa postępowania na budowę przystanków: Zabrze Maciejów i Zabrze Północ.

Te nowe inwestycje mają być zlokalizowane na wyremontowanej linii kolejowej nr 147 Zabrze Biskupice-Gliwice. Jak wynika z informacji zamieszczonej na platformie przetargowej zarządcy kolejowej infrastruktury, przetargi już trwają. W przypadku Zabrza Maciejowa przystanek znajdzie się w nowym miejscu, a w przypadku Zabrza Północ - w miejscu zlikwidowanego niegdyś przystanku o tej nazwie, przy planowanej miejskie inwestycji przesiadkowej.

Przedmiotem obecnego zamówienia w Zabrzu-Maciejowie jest zaprojektowanie oraz budowa dwóch nowych peronów, jednokrawędziowych na linii nr 147 Zabrze Biskupice-Gliwice z wykonaniem odwodnienia, dróg dojścia do peronów i innych robót, dotyczących: nawierzchni torowej z odwodnieniem torowiska, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Tzw. Program Funkcjonalno-Użytkowy zakłada tam dwa perony jednokrawędziowe o wymiarach 150 m na 2,80 m na 76 m (z lokalnymi poszerzeniami i rezerwą pod kątem wydłużenia do 200 m), przewiduje drogę dojścia w postaci schodów i pochylni. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych urządzeń, jak windy czy platformy. Linia kolejowa w lokalizacji robót znajduje się na nasypie kolejowym o wysokości powyżej sześciu metrów: preferowana jest budowa peronów w systemie prefabrykowanym, na palach/słupach zabudowywanych w skarpie.

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie obecnego wiaduktu kolejowego (ul. Nad Kanałem) na potrzeby budowy peronów. Wymaga minimalnej ingerencji w obecną konstrukcję wiaduktu - konstrukcja peronów powinna być oparta na elementach innych, niż konstrukcja wiaduktu.

Dokumentacja na wczesnym etapie prac powinna określić koncepcję posadowienia konstrukcji peronu w rejonie wiaduktu z uwzględnieniem zmian w konstrukcji obiektu wiaduktu. W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy też m.in. ująć projekt zabudowy dwóch rozjazdów przed przystankiem. Na peronach i wokół nich powinna znaleźć się cała potrzebna infrastruktura.

PFU dotyczący Zabrza-Północ również zakłada perony jednokrawędziowe o podobnych wymiarach i rezerwie, a także dojścia do peronów, w tym tunel pieszo-rowerowy pod torami, prowadzący z peronów w kierunku planowanego przez urząd miasta w Zabrzu centrum przesiadkowego przy ul. Przystankowej oraz na przeciwległą stronę, do ul. Mikulczyckiej, ze schodami i windami i infrastrukturą dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na peronach i wokół nich powinna znaleźć się cała potrzebna infrastruktura.

Zamawiający wymaga takiego zaprojektowania inwestycji, aby uwzględnić planowaną w sąsiedztwie budowę centrum przesiadkowego przy ul. Przystankowej w Zabrzu (na linii tramwajowej nr 3), a także planowaną również przez miasto przebudową ul. Hagera w Zabrzu.

PLK przewiduje realizację budowy peronów oraz prac realizowanych przez urząd miasta w Zabrze, tj. przebudowy wiaduktu nad ul. Hagera w ramach przebudowy ul. Hagera, w ramach jednych zamknięć torowych. W pobliżu, wzdłuż linii kolejowej, przebiega bezkolizyjna na terenie Zabrza droga krajowa nr 88 (zjazdy i wjazdy na nią znajdują się po obu stronach ul. Przystankowej.

Zasadnicze prace na odcinku LK147 Bytom-Zabrze Biskupice-Maciejów zakończyły się w październiku 2021 r. i objęły ok. 11,9 km linii kolejowych. Zostały wykonane jako inwestycja ważna przede wszystkim dla ruchu towarowego (nie uwzględniono infrastruktury pasażerskiej). Obecnie połączenie z Gliwic do Bytomia kończy się na dworcu w Bytomiu przy modernizowanej, a przez to nieczynnej od Chorzowa Batorego do Nakła Śląskiego linii nr 131, tzw. magistrali węglowej.

Uchwałę ws. ustanowienia "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025" przyjęto 19 maja 2021 r. Program zaktualizowano 15 czerwca ub. roku. W zadaniu uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej jest 185 z nich, a na rezerwowej - 129.

Łącznie w woj. śląskim w programie ma zostać zrealizowanych 20 zadań przystankowych. Gotowe są już jeden nowy przystanek - Koniecpol Centrum i zmodernizowane cztery: Rybnik Niedobczyce, Rybnik Niewiadom, Rybnik Paruszowiec i Warszowice. W realizacji są umowy na roboty dla sześciu zadań przystankowych: Katowice Kostuchna, Katowice Murcki, Katowice Ochojec, Katowice Podlesie Dąbrowa, Pawłowice Śląskie Centrum i Wodzisław Śląski Centrum.

W programie w ostatnich tygodniach PLK m.in. prowadziły przetarg na dokończenie przebudowy przystanku Radlin Obszary na połączeniu Rybnik-Wodzisław Śląski na linii kolejowej nr 158; wybrano już tam najkorzystniejszą ofertę: złożyła ją spółka Infrakol. Trwają też przetargi na budowę nowych przystanków na linii Częstochowa - Chorzew Siemkowice.