Waldemar Markiewka zdobył Grand Prix w 14. edycji konkursu „Obiektywnie Śląskie” dla autorów fotoreportaży, filmów i fotokastów. Jego fotoreportaż opowiada o panu Jurku, który kiedyś miał być ratownikiem górniczym, potem bezdomnym, a w końcu – zniknąć.

O rozstrzygnięciu konkursu poinformowała w sobotę wieczorem jego koordynatorka Anna Kokolus. "Obiektywnie Śląskie" to konkurs na najlepsze fotoreportaże i filmy o Śląsku. Co roku stawia on przed uczestnikami inne zadanie tematyczne. Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało: "Śląski portret" - oznaczając "wydobywanie na światło dzienne", "wyjawianie".

"Oto portret pana Jurka. To nie jest jego prawdziwy wizerunek, z jego opowiadań kiedyś był ratownikiem górniczym, niestety dzisiaj pan Jurek jest bezdomny. Spotkałem go przypadkowo podczas moich długich spacerów, mieszkał w opuszczonym domu. Gdy zdobyłem jego zaufanie, zgodził się na te sesje fotograficzne, mieliśmy niezły ubaw. Ostatnio chciałem go odwiedzić, jednakże to miejsce zastałem puste" - napisał laureat Grand Prix w opisie nadesłanej pracy.

Koordynatorka przedsięwzięcia przekazała, że w tym roku zgłoszono 172 prace konkursowe, o kilkanaście więcej niż rok wcześniej, w tym 138 fotoreportaży (ok. 1 tys. zdjęć), 20 filmów i 14 fotokastów. W konkursie wzięło udział 128 uczestników. Grand Prix przyznano po raz trzeci w 14-letniej historii.

Pierwsze miejsce w kategorii fotoreportażu zajął w tym roku Krzysztof Szlapa za pracę "Korpo"; drugie miejsce - Krystyna Okulewicz-Rabij za"Penzyjo", a trzecie Robert Wierzbicki za "Gdzieś po drodze… czyli ludzie spotkani". Wyróżnieni zostali: Szymon Król, Tomasz Ziobro, Piotr Tomala i Maciej Koźmiński.

W kategorii film zwyciężył Wojciech Kukuczka za "Pozostałości", drugie miejsce zajęli: Bartosz Dominik i Karolina Zarębska za "Kaśka chopie!", a trzecie - Adam Sikora za "Furmana". Wyróżnieni zostali: Aleksander Rabij, Grzegorz Krzysztofik i Mikołaj Jordan.

W kategorii fotokastów pierwsze miejsce przyznano Dorocie Pliszce za "Przerwę", drugie Wojciechowi Lederowi za "Złapać słowa za wiersze", a trzecie Violi Kuniej za "Barbie ze Zobrza". Wyróżnienia otrzymali: Grzegorz Krzysztofik i Wiktoria Kot,

Laureatów tegorocznej edycji, podobnie jak w ubiegłych latach, wybrało jury, w skład którego wchodzą m.in. wybitni twórcy fotografii, grafiki i zdjęć filmowych: Tomasz Sikora, Adam Sikora, Antoni Cygan i Jacek Joostberens. Głosować mogli też internauci - nagroda publiczności (3198 głosów) trafiła do Hanny Wierzbickiej za "Piykne Bindry czyli Peaky Blinders po śląsku".

Najlepsze fotoreportaże są już prezentowane na wystawie w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Później ekspozycja będzie prezentowana w innych miejscach woj. śląskiego - m.in. Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego, na dworcu PKP w Katowicach, w Szybie Maciej w Zabrzu i w Raciborskim Centrum Kultury.

Organizatorem konkursu, dofinansowanego z budżetu samorządu woj. śląskiego, jest Instytut Roździeńskiego; przedsięwzięcie zostało wsparte przez Katowice Miasto Ogrodów - Instytucję Kultury im. K. Bochenek. Organizatorzy konkursu w tym roku współpracowali z ponad 40 podmiotami: sponsorami, patronami medialnymi i instytucjonalnymi.