Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach poinformował w czwartek o zamówieniu opracowania studium wykonalności budowy w miejscu wyrobiska piasku zbiornika Kotlarnia zasilanego wodami rzeki Bierawki. Inwestycja o szacunkowej wartości 180 mln zł miałaby powstać do 2029 r.

Ten etap prac koncepcyjnych to efekt porozumienia określającego współpracę stron zaangażowanych w projekt budowy zbiornika Kotlarnia, które w lutym br. podpisali przedstawiciele Wód Polskich, Lasów Państwowych, Kopalni Piasku "Kotlarnia" oraz zainteresowanych samorządów: gminy Bierawa, miasta Kuźnia Raciborska i miasta Rybnik - w obecności m.in. wiceministra infrastruktury Grzegorza Witkowskiego.

Jak przekazała w czwartek rzeczniczka gliwickiego RZGW Linda Hofman, studium wykonalności, które powstanie jeszcze w tym roku, będzie zawierać m.in. charakterystykę projektu, analizę potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego, definicję celów projektu, analizę wykonalności, opis techniczny zadania, analizę finansową, w tym analizę trwałości finansowej, analizę kosztów i korzyści, ryzyka oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.

"Najistotniejsza będzie jednak analiza opcji, czyli przedstawienie wariantów dla zbiornika i rozwiązań inwestycyjnych dedykowanych każdej z opcji. Na podstawie tej analizy wybrany zostanie optymalny wariant, zgodnie z którym powstanie zbiornik. Dla preferowanego wariantu będą postępowały dalsze prace nad realizacją inwestycji" - wyjaśniła Hofman.

Uściśliła, że przygotowane opcje zostaną przedstawione partnerom lutowego porozumienia, którzy wypowiedzą się ws. wyboru wariantu najkorzystniejszego pod względem ekonomicznym i technicznym. Opracowanie będzie więc punktem wyjścia do dalszych prac, w tym późniejszego przygotowania dokumentacji przetargowej wyboru wykonawcy robót budowalnych.

Zbiornik, którego koszt szacowany jest obecnie na ok 180 mln zł, powstanie na terenie górniczym kończącej działalność Kopalni Piasku "Kotlarnia". Zostanie wybudowany w miejscu dawnego wyrobiska piasku, które w ten sposób zostanie zrekultywowane.

Głównym celem budowy zbiornika będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez odciążenie zlewni rzeki Bierawki i wzrost retencji w czasie niedoborów wody. Z uwagi na to inwestycję uwzględniono w procedowanym obecnie w parlamencie projekcie ustawy o rewitalizacji rzeki Odry. Zadanie znalazło się też w Planach Przeciwdziałania Skutkom Suszy czy Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Zgodnie z założeniami powierzchnia zbiornika Kotlarnia będzie wynosiła około 900 ha. Planowana pojemność to około 40 mln m sześc., a rezerwa powodziowa to 24 mln m sześc. Zbiornik powstanie jako wielofunkcyjny, mokry, z funkcją rekreacyjną. Skorzysta również ekosystem: zgromadzona w nim woda wspomoże retencję, poprawią się warunki glebowe, co dodatnio wpłynie na okoliczne lasy. Ponadto w czasie tzw. niżówek hydrologicznych, kiedy stan wody w korycie Bierawki będzie niski, możliwe będzie zasilenie rzeki zmagazynowanymi w zbiorniku wodami.

Opracowanie studium wykonalności Wody Polskie zleciły (za 220 tys. zł brutto) spółce Multiconsult Polska. Okres realizacji umowy to 150 dni. Sygnalizowana jeszcze w lutym perspektywa realizacji zbiornika Kotlarnia to 2029 r.