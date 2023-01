Ponad 700 gramów amfetaminy wiózł w samochodzie 31-latek, zatrzymany przez policjantów z Pszczyny. Mężczyzna wpadł, bo zlekceważył przepisy ruchu drogowego - wtedy mundurowi postanowili zatrzymać jego auto do kontroli.

Jak podała w poniedziałek pszczyńska policja, funkcjonariusze patrolowali rejon pl. Targowego, kiedy zwrócili uwagę na kierującego audi, który nie zatrzymał się przed znakiem "Stop".

"Mężczyzna, widząc policyjny radiowóz, zaczął gwałtownie przyspieszać. Stróże prawa podjęli decyzję o podjęciu kontroli. Już po chwili na jaw wyszły powody gorączkowego zachowania sprawcy wykroczenia. Podczas czynności policjanci znaleźli u kierowcy znaczną ilość narkotyków. Mundurowi zabezpieczyli ponad 700 gramów amfetaminy" - opisywała policja.

Mężczyzna został zatrzymany, a następnego dnia doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Pszczynie, gdzie usłyszał zarzut dotyczący posiadania narkotyków. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i aresztował 31-latka. Grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia.