Uczniowie klas VII z katowickich szkół podstawowych w połowie października rozpoczęli wizyty studyjne u przedsiębiorców w ramach programu "Katowice Miastem Fachowców".

fot.: Parilov/Adobe Stock/PTWP

Celem programu "Katowice Miastem Fachowców" jest pokazanie uczniom jak wygląda praca w zawodach technicznych i branżowych. Ponadto program umożliwia przedsiębiorcom promocję i zdobycie potencjalnych pracowników w przyszłości.

"Dzięki takim programom jak Katowice Miastem Fachowców, oferta edukacyjna katowickich szkół coraz lepiej odpowiada na zapotrzebowanie ze strony uczniów i środowiska biznesu. Projekt pozwala poznać pracę w konkretnym zawodzie, a co za tym idzie zaplanować rozwój zawodowy już na etapie edukacji. W ten sposób chcemy odpowiadać na potrzeby rynku, na którym są dzisiaj bardzo potrzebni fachowcy, a młodym ludziom pokazać, że taka praca może być atrakcyjna i satysfakcjonująca" - podkreślił w informacji prasowej prezydent Katowic Marcin Krupa.

Jak wskazują katowiccy samorządowcy, z obserwacji lokalnego rynku pracy wynika, że jedną z głównych barier rozwoju działalności firm jest niedobór wykwalifikowanych pracowników. Wielu przedsiębiorców niszowych branż czy szeroko pojętego rzemiosła ma trudności w znalezieniu pracowników z niezbędnym praktycznym przygotowaniem do wykonywania zawodu.

Program odpowiada na te potrzeby, opiera się o wizyty studyjne uczniów klas siódmych szkół podstawowych w firmach, które wyrażają chęć organizacji takich spotkań. Obowiązuje zasada, że uczniowie - zgodnie ze swoimi zainteresowaniami - sami wybierają, u którego przedsiębiorcy chcieliby odbyć wizytę studyjną.

Jak wynika z piątkowej informacji Michała Mendeli z biura prasowego katowickiego urzędu miasta, od połowy października do połowy grudnia uczniowie odwiedzą katowickie przedsiębiorstwa, z którymi miasto podpisało stosowne listy intencyjne.

Uczniowie biorący udział w piątej edycji programu będą mogli poznać specyfikę takich zawodów jak m.in.: piekarz, kierowca autobusu, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, kucharz, kelner, pokojówka, recepcjonista, inżynier wsparcia technicznego klienta, programista, analityk danych, spawacz, inżynier produkcji, badacz danych, ekspert ds. danych i wykorzystania sztucznej inteligencji, team leader, czy architekt.

"W tegorocznej edycji podpisaliśmy 9 listów intencyjnych, a przedsiębiorstwa organizujące wizyty studyjne są bardzo zróżnicowane i jestem pewien, że każdy uczeń znajdzie firmę, która koreluje z jego zainteresowaniami" - podkreślił naczelnik wydziału obsługi inwestorów Mariusz Jankowski.

Program "Katowice Miastem Fachowców" wystartował już po raz piąty. W dotychczas zakończonych czterech pierwszych edycjach wzięło udział prawie 4000 uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, odbyło się 195 wizyt studyjnych w firmach oraz 205 wizyt w szkołach branżowych i technicznych, a także podpisano 29 listów intencyjnych z przedsiębiorcami.

Program "Katowice Miastem Fachowców" realizowany jest w formule składającej się z czterech modułów. Pierwszym z nich jest lekcja wychowawcza w szkole, wprowadzająca uczniów w tematykę wyboru dalszej ścieżki edukacji zawodowej. Drugi moduł to wizyty studyjne uczniów klas VII szkół podstawowych u katowickich przedsiębiorców, którzy zgłosili się do współpracy z miastem w tym zakresie. Następnie uczniowie udają się na wizyty do szkół branżowych i technicznych kształcących w zawodach, których dotyczyły wizyty studyjne w firmach. Ostatnim modułem programu są podsumowujące lekcje wychowawcze prowadzone w ramach zajęć szkolnych.