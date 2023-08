Rozpoczął się nabór firm do 5. edycji programu "Katowice Miasto Fachowców". Celem programu jest zachęcenie uczniów do wyboru zawodów technicznych i branżowych, a także umożliwienie przedsiębiorcom promocji swojej działalności.

Tegoroczna edycja programu "Katowice Miastem Fachowców" zaplanowana jest na semestr zimowy i rozpocznie się już 2 października.

"Dzięki takim programom jak Katowice Miastem Fachowców, oferta edukacyjna katowickich szkół coraz lepiej odpowiada na zapotrzebowanie ze strony uczniów i środowiska biznesu. Projekt pozwala poznać pracę w konkretnym zawodzie, a co za tym idzie zaplanować rozwój zawodowy na etapie edukacji. W ten sposób chcemy odpowiadać na potrzeby rynku, na którym są dzisiaj bardzo potrzebni fachowcy, a młodym ludziom pokazać, że taka praca może być atrakcyjna i satysfakcjonująca" - podkreślił w informacji prasowej Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Z programu mogą skorzystać również przedsiębiorcy, którzy mogą promować swoją działalność, jak również zdobyć nową grupę potencjalnych pracowników. W dotychczasowych czterech edycjach programu Katowice Miastem Fachowców wzięło udział prawie 4 tys. uczniów szkół podstawowych, odbyło się 195 wizyt studyjnych w firmach oraz 205 wizyt w szkołach branżowych i technicznych, a także podpisano 29 listów intencyjnych z przedsiębiorcami.

"Dotychczasowe edycje programu Katowice Miastem Fachowców pokazały rosnące zainteresowanie młodzieży wyborem dalszego kształcenia w szkołach zawodowych i branżowych. Zmienia się też postrzeganie zawodów technicznych i rzemieślniczych przez uczniów i ich rodziców. Coraz częściej są one postrzegane jako branże przyszłościowe, potrzebne na rynku pracy" - zaznaczył Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic.

W zeszłorocznej edycji uczniowie stojący przed wyborem dalszej ścieżki edukacji zawodowej poznali specyfikę pracy w takich zawodach, jak m.in.: kaletnik, operator maszyn CNC i EDM, mechanik, hydraulik, mechatronik, kierowca autobusu, instalator wodno-kanalizacyjny, murarz, elektryk, technolog robót wykończeniowych, szlifierz, frezer, hartownik, walcownik, kontroler jakości, kucharz, kelner, architekt, projektant, grafik, specjalista i technik w obszarze AI, cyberbezpieczeństwa, IT i analizy danych.

"Cieszy nas, że program Katowice Miastem Fachowców na stałe wpisał się w obszar współpracy samorządu z lokalnym biznesem, i że coraz więcej firm działających w Katowicach dostrzega swoją rolę w procesie rozwoju gospodarczego miasta" - powiedział Mariusz Jankowski, naczelnik wydziału obsługi inwestorów.

Program Miasta Katowice realizowany jest w 4-modułowej formule. Pierwszą z nich jest lekcja wychowawcza w szkole, wprowadzająca uczniów w tematykę wyboru dalszej ścieżki edukacji zawodowej. Drugi moduł - to wizyty studyjne uczniów klas VII szkół podstawowych u katowickich przedsiębiorców, którzy zgłosili się do współpracy z miastem w tym zakresie. Następnie uczniowie udają się na wizyty do szkół branżowych i technicznych kształcących w zawodach, których dotyczyły wizyty studyjne w firmach. Ostatnim modułem programu są podsumowujące lekcje wychowawcze prowadzone w ramach zajęć szkolnych.