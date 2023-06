Rozpoczął się sezon wakacji i na tę okazję zamek w Ogrodzieńcu przygotował atrakcje i rycerskie imprezy. Na turystów czekają takie wydarzenia jak: Wieczór z Duchami, Najazd Barbarzyńców, Baloniada czy Turniej Rycerski.

Podczas wakacji około 300 tys. turystów kupuje bilety, aby zwiedzić Zamek w Ogrodzieńcu. Drugie tyle przyjeżdża tam, ale nie wchodzi na obiekt. Dla wszystkich turystów zamek przygotował historyczne atrakcje.

Pierwszym wydarzeniem tych wakacji będzie XIX Najazd Barbarzyńców (8-9 lipca). Tematem przewodnim tegorocznego najazdu - "Kobiety w świecie Piastów". "Na zamku będziemy gościć około 500-set odtwórców wikingów i Słowian, którzy przez kilka dni będą żyli, tak jak w czasach danych" - powiedział w rozmowie z PAP Marek Gądek, dyrektor ds. technicznych i organizacji imprez w Zamku Ogrodzieniec.

Kolejną imprezą na zamku będą Wojenne Opowieści (29-30 lipca), którym towarzyszyć będzie zlot pojazdów militarnych i zabytkowych motocykli z czasów II wojny światowej. "Goście zobaczą inscenizacje związane z II w. św. Będzie głośno, będą wybuchy, dużo strzelania. To prawdziwa gratka dla fanów wojskowości" - podkreślił dyrektor.

4-5 sierpnia podczas Święta Gminy Ogrodzieniec na zamku zabrzmi muzyka. "Wystąpią Strachy na Lachy i Dżem, w niedzielę (6 sierpnia) natomiast przewidujemy występ byłej wokalistki zespołu Ich Troje Justyny Majkowskiej, Eneja oraz Czadomana i zakończymy to fajnym pokazem pirotechniki" - zaznaczył Gądek.

18-19 sierpnia na zamku odbędzie się Baloniada, czyli zawody balonowe połączonych z piknikiem. Zaplanowano skoki spadochronowe, przeloty helikopterem, motolotnią i statkiem balonowym. "Balony będą zarówno na uwięzi, jak i będą startowały ze specjalnie przygotowanego lądowiska. Loty widokowe małymi samolotami i helikopterami czy też paralotniami będą możliwe dla każdego" - zapowiedział.

Z kolei podczas XXIV Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego (26-27 sierpnia) turyści przeniosą się w czasy bitwy pod Grunwaldem do wieku XIV i XV. "Prezentujemy tutaj oręże Polskie, ale będą też niespodzianki. W tym roku - przybędą do nas Krzyżacy" - podkreślił Gądek.

Sezon wakacyjny na zamku zakończy 16-17 września kolejna edycja Juromanii, czyli święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej "Jura w Klimacie". "Pokażemy, jak wyglądało życie na zamku" - poinformował dyrektor.

Na zamku są organizowane też mniejsze wydarzenia, jak np. Wieczór z Duchami. "Przewodnik oprowadza w nocy grupę turystów po obiekcie i opowiada im zamkowe legendy. Wieczór dostosowujemy do wieku grupy. Jeżeli są tam dzieci to wieczór jest stonowany, a jeśli młodzież to nie ma ograniczeń" - wyjaśnił dyrektor.

W Ogrodzieńcu także dla najmłodszych czekają atrakcje. "Mamy na zamku Akademię Małego Rycerza, pokazy konne, pokazy rycerskie, średniowieczne przebieralnie i animowane zwiedzanie zamku" - powiedział Gądek.

Oprócz tego w okolicy zamku funkcjonuje wodny plac zabaw, park linowy, park doświadczeń, park miniatur, dom strachów i legend, a także galeria motocykli.

Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu został wzniesiony za czasów króla Kazimierza Wielkiego na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jest to największy i najbardziej rozpoznawalny obiekt zamkowy na Śląsku, a także najpopularniejszy ze wszystkich zamków na Szlaku Orlich Gniazd.