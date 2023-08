Dokumentację przedprojektową północno-zachodniej obwodnicy Raciborza zamawia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Czterokilometrowa droga ma być budowana przy rządowej dotacji w latach 2025-27.

O trwającym przetargu na opracowanie studium korytarzowego inwestycji, materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z jej uzyskaniem oraz koncepcji programowej przedstawiciele ZDW poinformowali podczas poniedziałkowego briefingu marszałka woj. śląskiego Jakuba Chełstowskiego w Raciborzu.

Marszałek mówił tam o trwających i planowanych wojewódzkich inwestycjach drogowych na ziemi raciborskiej. Jak podał, od 2019 r. woj. śląskie wydało i planuje wydać w tym rejonie na drogi 877 mln zł.

Chełstowski wyszczególnił zbudowaną w latach 2019-22 obwodnicę Raciborza, będącą nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 935 (za 274,7 mln zł), zakończoną w lipcu ub. roku przebudowę DW935 od DW919 do DW933 (łącznie za 101,7 mln zł), planowaną na lata 2023-27 budowę mostu na Odrze w ciągu DW421 (szacunkowo za 350,9 mln zł) i przygotowywaną obwodnicę północno-zachodnią Raciborza.

Ta szacowana na 120 mln zł inwestycja drogowa o długości 4 km ma połączyć miejscowości Rudnik na drodze krajowej nr 45 i Żerdziny na drodze wojewódzkiej nr 416. W grudniu 2021 br. samorząd Raciborza otrzymał 72 mln zł dotacji z puli Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na projekty zakładające budowę obwodnic miast w ciągu dróg wojewódzkich.

W poniedziałek przedstawiciele ZDW podali, że planowana jednojezdniowa północno-zachodnia obwodnica Raciborza będzie przebiegać głównie przez tereny rolnicze o rozproszonej zabudowie. Rozpocznie się przy skrzyżowaniu DW935 i DK45 w Rudniku, a zakończy włączeniem do DW 416 obok Żerdzin (na odcinku między skrzyżowaniem DW417 z DW 416, a obszarem zabudowanym miasta Racibórz).

4 lipca br. ZDW ogłosił przetarg na opracowanie studium korytarzowego, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem oraz koncepcji programowej dla tej inwestycji. Datę otwarcia ofert ustalono na 17 sierpnia. Opracowanie dokumentacji planowane jest na okres od trzeciego kwartału 2023 r. do trzeciego kwartału 2025 r, a realizacja robót budowlanych zakładana jest na czas od czwartego kwartału 2025 r. do czwartego kwartału 2027 r.

Istniejąca od ub. roku wschodnia obwodnica Raciborza o długości 7,7 km to tzw. etapy 4. i 5. planowanego połączenia Raciborza i Rybnika - w ramach powstającej drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna. Wszystkie planowane etapy liczą 25 km. Między obwodnicą Raciborza a Rybnikiem, gdzie Droga Regionalna w nowym kształcie obecnie się kończy, leżą jeszcze miejscowości: Kornowac, Gaszowice, Lyski oraz Rydułtowy.

Cała droga regionalna Racibórz-Pszczyna ma być częściowo zmodernizowaną, a częściowo nowobudowaną trasą o długości ok. 60 km. W zakończonych już lub trwających inwestycjach obejmujących jej odcinki uczestniczą gminy, powiaty i samorząd woj. śląskiego.

Katowicki ZDW już w poprzednich latach zbudował północną obwodnicę Pszczyny, która jest początkiem Drogi Regionalnej oraz jej bezkolizyjne połączenie z drogą krajową nr 1. Dalej ZDW zmodernizował istniejącą drogę nr 935 do Żor, które z kolei zbudowały nowe odcinki trasy, omijające - jako północna obwodnica - centrum tego miasta i łączące je z autostradą A1.

W 2020 r. pobliski Rybnik otworzył zbudowane przy wsparciu środków unijnych liczące 10 km bezkolizyjne dwujezdniowe połączenie A1 z Żor do ul. Wodzisławskiej w tym mieście, tworzące obwodnicę miasta. W maju br. Rybnik podpisał natomiast warte łącznie ok. 270 mln zł umowy ws. budowy dokończenia obwodnicy do granicy z Rydułtowami o długości ok. 4 km - przy wsparciu 100 mln zł z RFRD oraz 65 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych.

ZDW w połowie ub. roku zakończył przebudowę istniejącej drogi 935 w Raciborzu i sąsiedniej gminie Kornowac - do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 933 w Rzuchowie.