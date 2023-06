Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) jednogłośnie udzieliło w środę zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2022 r. Wydatki w 2022 roku wyniosły ok. 1,3 mld. zł. Z tej kwoty ok. 1,17 mld zł wydano na organizację i rozwój transportu miejskiego.

Dochody Metropolii w ub. roku zamknęły się w ok. 1,36 mld zł. Największy udział - 546,53 mln zł - stanowiła część zmienna składki rocznej. Część stała składki rocznej wyniosła 13,30 mln zł. Wpływy z usług przewozowych, przede wszystkim ze sprzedaży biletów, przyniosły ok. 192,76 mln zł. Z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynosi obecnie 5,75 proc., do budżetu Metropolii trafiło ok. 346,89 mln zł.

Jak podsumowali przedstawiciele GZM, ubiegłoroczne jej działania koncentrowały się na integracji transportu miejskiego, zakupach zeroemisyjnego taboru, pracach nad utworzeniem Kolei Metropolitalnej i infrastruktury dla rowerów.

W ubiegłym roku uruchomiono kolejnych 15 metropolitalnych linii autobusowych. Metrolinie to dodatkowe połączenia autobusowe, które mają usprawnić poruszanie się komunikacją miejską po GZM do czasu budowy Kolei Metropolitalnej. Teraz pasażerów obsługuje 31 metroliniii; w tym roku ma być uruchomiona jeszcze jedna, która zamknie ten projekt.

Metropolia zapłaciła 17 mln zł za 104 połączenia kolejowe na swoim obszarze. Finansowanie połączeń kolejowych to realizacja podstawowego wariantu Koncepcji Kolei Metropolitalnej. W grudniu 2022 r. przedstawiciele sześciu samorządów GZM podpisali ze spółką PKP PLK umowy na realizację projektów dofinansowanych z rządowego programu Kolej Plus. GZM zapewnia wkład własny do tych inwestycji (317 mln zł do projektów za prawie 1,5 mld zł).

Metropolia finansuje też opracowanie studium wykonalności budowy drugiej pary torów na trasie Gliwice-Katowice, a także zamówiła wstępne studium wykonalności Kolei Metropolitalnej.

Rozwijając sieć sprzedaży biletów GZM w ub. roku otrzymała 5 mln zł rządowego dofinansowania na zakup 123 solarnych automatów biletowych. Wcześniej pilotażowo zainstalowano 12 takich urządzeń.

W ubiegłym roku Metropolia zrealizowała Metropolitalne Szkoły Prototypowania w Tychach o w Sosnowcu. W pierwszym mieście projekt obejmował strefę płatnego parkowania, a w drugim kwestię transportu w dzielnicy Kazimierz Górniczy.

W lutym 2022 r. Metropolia zamówiła u Solarisa 32 elektryczne autobusy i stacje ładowania za 107,8 mln zł, z czego 75 mln zł to dofinansowanie otrzymane w 2021 r. w programie Gepard II. Pod koniec ub. roku Metropolia ogłosiła przetarg na 20 autobusów wodorowych z programu Zielony Transport Publiczny. Dodatkowo, w prawie opcji, możliwy będzie zakup kolejnych 10 sztuk. Budżet projektu to ok. 110 mln zł; 81 mln zł pochodzi ze środków NFOŚiGW.

Metropolia z 16 swoimi gminami przystąpiła do projektu zakładającego przygotowanie dokumentacji do przyszłych inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej w 170 budynkach wielorodzinnych komunalnych w programie European Local Energy Assistance (ELENA). W 2021 r. GZM zainicjowała też z 11 gminami realizację rządowo-samorządowego programu STOP SMOG..

W ub. roku Metropolia realizowała Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), w którym gminy Metropolii zrealizowały 45 inwestycji na łączną kwotę dotacji blisko 22,3 mln zł. W ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności na wsparcie realizacji 33 zadań inwestycyjnych wydano łącznie ok. 8,6 mln zł.

W grudniu ub. roku etropolia ogłosiła przetarg na opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej dla części velostrad, planowanych w ramach Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych. Także w grudniu 2022 r. GZM podpisała dwie pierwsze umowy dotyczące dofinansowania budowy velostrady w przebiegu Katowice - Mysłowice.

Metropolia w 2022 r. rozszerzyła też zakres działania Funduszu Wspierania Nauki, skierowanego do uczelni działających na jej terenie. Poza zajęciami prowadzonymi przez najlepszych naukowców na świecie, wsparcie trafia m.in. do doktorantów i kół naukowych studentów.