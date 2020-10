Słomą witają nowego ministra rolnictwa. Jutro ponad 100 blokad rolniczych w całym kraju

Tym działaniom przewodniczył Michał Kołodziejczak z AGROunii, Marek Miśko z Polskiego Przemysłu Futrzarskiego oraz Jacek Zarzecki z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Jak mówili w trakcie manifestu, nie ma zgody na niszczenie polskiego rolnictwa. Przed wejściem do urzędu oprócz rac i słomy rozwieszono duży transparent z hasłem: „Puda? Nie znamy! Wieś już ma swego ministra rolnictwa”.

Jak wyjaśniali:

Protestujemy przeciwko powołaniu ministra rolnictwa, który został powołany by tak naprawdę rolnictwo zniszczyć. Nie mamy żadnych wątpliwości. Ta słoma symbolizuje zamknięte drzwi dla takich ludzi. A widać, że Jarosław Kaczyński gra w taką grę vabank i dzisiaj sprawdza na ile może sobie pozwolić, jeżeli chodzi o rolnictwo. Pozwala sobie na bardzo dużo, ale nie ma i nie będzie na to naszej zgody. Nie będzie zgody na tworzenie polityki, która jest wprost przeciw rolnicza, wiąże się w tej chwili z zamilknięciem największych branż rolniczych w Polsce, polskiej hodowli. My wiemy, że to nie jest jakiś ułamek wycinek. To jest dopiero początek tej polityki, która jest skierowana nie tylko przeciwko utrzymaniu ale i rozwojowi rolnictwa w Polsce – mówił Kołodziejczak.

