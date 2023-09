Służby techniczne PERN będą obsługiwać serwisowo elementy instalacji morskiego terminalu Naftoportu. Dzięki temu obie spółki zwiększą bezpieczeństwo technologiczne kluczowych dla Polski przeładunków ropy naftowej i paliw - podał w poniedziałek PERN, do którego grupy kapitałowej należy Naftoport.

Jak poinformował w poniedziałek PERN, spółki "podpisały umowę serwisową, na podstawie której służby techniczne PERN będą obsługiwać serwisowo elementy instalacji morskiego terminalu Naftoportu, by utrzymać tę infrastrukturę na jak najwyższym poziomie wydajności i bezpieczeństwa technicznego".

"Dzięki temu Naftoport i PERN zwiększą bezpieczeństwo technologiczne kluczowych dla Polski operacji, związanych z przeładunkiem surowca i paliw" - podkreślono w komunikacie. Jak wyjaśniono, umowa PERN i Naftoportu dotyczy remontów i ewentualnych awarii. Za jej realizację po stronie PERN odpowiadać będą służby techniczne spółki posiadające "wieloletnie doświadczenie w serwisowaniu infrastruktury krytycznej".

"Takie podejście pozwoli naszej spółce zależnej w maksymalnym możliwym stopniu skoncentrować się na podstawowych działaniach związanych ze sprawnym przeładunkiem wielkich wolumenów ropy naftowej i paliw" - powiedział prezes PERN Mirosław Skowron, cytowany w komunikacie. Zwrócił przy tym uwagę, że obciążenie przeładunkowe Naftoportu "wzrosło istotnie w związku z wojną w Ukrainie i embargiem na rosyjskie węglowodory".

Jak podał PERN, Naftoport, który należy do jego grupy kapitałowej, "zanotował w pierwszym półroczu tego roku rekordowe obroty". "Wynik półrocza był lepszy aż o 1 mln ton niż obroty w całym 2019 r., kiedy w związku z kryzysem chlorkowym przez 46 dni zatrzymane było tłoczenie rurociągiem +Przyjaźń+ i dostawy do Polski realizowane były drogą morską" - zaznaczyła spółka.

W kwietniu 2019 r. do Polski trafiło ponad 1 mln ton rosyjskiej ropy naftowej przeznaczonej dla odbiorców zarówno w kraju, jak i w Niemczech, przy czym surowiec - jak informował wówczas PERN - miał "ekstremalnie wysokie stężenie chlorków organicznych, nawet 300 ppm, choć dopuszczalna norma to 10 ppm", a taki "poziom zanieczyszczenia był bardzo niebezpieczny dla systemów rafineryjnych, mogąc doprowadzić do ich zniszczenia".

Według PERN w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku Naftoport przeładował prawie 18 mln ton ropy naftowej i paliw, czyli aż o dwie trzecie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym czasie do nabrzeży spółki zawinęły 222 tankowce, przy 163 statkach w tym samy okresie rok wcześniej.

"Dziś Naftoport działa na maksymalnych obrotach i w dającej się przewidzieć przyszłości ta sytuacja się nie zmieni. Naszym największym zobowiązaniem wobec klientów jest szybki i efektywny rozładunek tankowców z zamówionym przez nich surowcem lub paliwami" - podkreślił prezes Naftoportu Andrzej Brzózka. Dodał, iż obecnie spółka ta pracuje "nad rozbudową mocy przeładunkowych, by poprawić elastyczność i bezpieczeństwo prowadzonych na taką skalę operacji".

PERN z siedzibą w Płocku (woj. mazowieckie) to państwowy podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku oraz do dwóch rafinerii w Niemczech, a także bazami ropy naftowej i paliw gotowych.

Na terenie kraju PERN posiada 2600 km rurociągów surowcowych i produktowych, jak również dysponuje 19 bazami paliwowymi, których pojemność wynosi ponad 2,4 mln metrów sześc. produktów naftowych, oraz czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln metrów sześc.

Od kilku lat PERN realizuje Program Megainwestycji, którego celem jest zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Polski. W ramach tych strategicznych przedsięwzięć spółka prowadzi m.in. rozbudowę i modernizację baz paliw, a także projekty obejmujące bazy ropy naftowej i infrastrukturę rurociągową. W styczniu br. PERN zapowiedział, że w tym roku przeznaczy na inwestycje i remonty blisko 0,7 mld zł.

PERN informował wcześniej, iż Naftoport, w którym posiada 66,67 proc. udziałów, posiada zdolność do przeładunku ponad 36 mln ton ropy oraz 4 mln ton produktów naftowych w skali roku, co zapewnia możliwość pełnego pokrycia potrzeb rafinerii podłączonych do systemu rurociągów spółki.

W terminalu Naftoportu prowadzone są przeładunki ropy naftowej oraz benzyny i oleju napędowego, a także paliwa lotniczego, oleju opałowego, jak również kondensatów i komponentów.

Jak podkreślił PERN, Naftoport "stanowi istotny element logistyki dostaw ropy dla polskich i niemieckich rafinerii oraz jej tranzytu, a także lądowo-morskiego przeładunku produktów naftowych - jest jedynym w Polsce morskim terminalem przeładunku ropy naftowej i największym krajowym terminalem przeładunku produktów jej rafinacji, a także jednym z największych naftowych terminali przeładunkowych na Bałtyku".