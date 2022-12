Śnieg z deszczem, deszcz i mżawka utrudniają jazdę kierowcom w większości Polski. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich 11 pojazdów do zimowego utrzymania - poinformowała we wtorek po południu GDDKiA.

Śnieg z deszczem, deszcz i mżawka utrudniają jazdę dostawcom produktów /fot. pixabay

Utrudnienia dla kierowców

Śnieg z deszczem utrudniający jazdę kierowcom występuje na terenie województwa dolnośląskiego. Z kolei opady deszczu i mżawka występują na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego oraz mazowieckiego.

GDDKiA poinformowała też, że po południu i wieczorem będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu, na północy i w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śniegu.

Prognoza pogody

Na Wybrzeżu możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 do 6 stopni Celsjusza, a na Podkarpaciu do 8 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem także silny i bardzo silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 75 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru wyniosą do 100 km/h, a w Tatrach do 75 km/h.