Śnięte ryby napływające do Polski Odrą z terenu Czech zauważyli w środę na wysokości przygranicznej miejscowości Chałupki (woj. śląskie) pracownicy Wód Polskich. O sprawie został powiadomiony czeski zarządca rzeki. Na terenie Polski nie odnotowano śnięcia ryb.

Śnięte ryby w granicznym odcinku Odry /fot. PAP

Śnięte ryby w Odrze

Jak przekazała w środowym komunikacie rzeczniczka Wód Polskich - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW) Linda Hofman, śnięte ryby zauważyli w środę przed południem pracownicy Wód Polskich w Gliwicach: Zbiornika Racibórz Dolny i Polderu Buków.

"W czasie rejsu po rzece Odrze na wysokości wodowskazu oraz starego mostu drogowego w miejscowości Chałupki spostrzegli oni na wodach granicznych z Republiką Czeską napływające bezpośrednio z terenu Czech śnięte ryby" - zrelacjonowała Hofman, uściślając, że było to kilkadziesiąt ryb różnych gatunków i różnej wielkości.

O sprawie powiadomiono m.in. Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego w Katowicach i Opolu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Polski Związek Wędkarski w Katowicach, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu i Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach.

Pytanie do Czech

Wody Polskie w Gliwicach interweniowały bezzwłocznie w Povodí Odry (odpowiednik Wód Polskich w Republice Czeskiej) w sprawie weryfikacji źródła zdarzenia oraz podjęcia właściwych działań.

"Służby pracują w terenie, kolejne zmierzają na miejsce. Źródło śnięcia ryb nie znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej. Na żadnym odcinku rzeki Odry będącym w zarządzie RZGW w Gliwicach nie odnotowano śnięcia ryb" - zaznaczyła rzeczniczka gliwickiego RZGW.

Latem ub. roku odnotowano masowe śnięcia ryb w Odrze, pierwsze - 14 lipca 2022 r. Śnięcia były notowane przez ok. półtora miesiąca wzdłuż całego biegu rzeki. W tym okresie zebrano około 250 ton śniętych ryb. Wśród przyczyn katastrofy eksperci wskazali rozwój w rzece tzw. złotej algi, co może wiązać się m.in. ze stopniem zasolenia wody.

W kontekście m.in. ubiegłorocznej katastrofy resort infrastruktury przygotował procedowany obecnie w parlamencie projekt specustawy dot. rewitalizacji Odry. Zakłada on m.in. powstanie wyspecjalizowanej Inspekcji Wodnej, która ma reagować w zakresie nielegalnych zrzutów ścieków do wód.

Nowe przepisy mają pozwolić również cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania pozwolenie wodnoprawne, jeśli np. zrzucane ścieki zagrażają środowisku. M.in. Wody Polskie zostaną zobowiązane do przeprowadzenia przeglądu pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych na wprowadzanie ścieków do wód.

Monitorowanie Odry

W kwietniu br. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Instytutem Ochrony Środowiska rozpoczął pilotażowy projekt całodobowego monitorowania Odry.

Gliwicki RZGW sygnalizuje, że jego pracownicy - obsługa obiektów hydrotechnicznych, pracownicy nadzorów wodnych, pracownicy zarządów zlewni - stale obserwują sytuację na rzece, patrolując ją od strony lądu i wody. O nieprawidłowościach, które ewentualnie są spostrzegane, informowane są właściwe jednostki.

Wody Polskie prowadzą także kontrole dotyczące gospodarowania wodami, a także kontrole interwencyjne dot. podmiotów gospodarczych i wylotów do Kanału Gliwickiego i Odry. W wyniku kontroli wytypowano wyloty nielegalne lub takie, co do których są przypuszczenia, że są nielegalne. W regionie zaczopowano kilka nielegalnych wylotów, w sprawie kilkunastu innych trwają procedury.

Przypadki śnięcia ryb na terenie gliwickiego RZGW powtarzają się, m.in. 10 i 11 czerwca br. z Kanału Gliwickiego wyłowionych zostało odpowiednio 450 kg i 370 kg śniętych ryb. Na miejsce wysłano służby ochrony środowiska i weterynarii w celu pobrania próbek wody i padłych ryb. Wstępnie za przyczynę uznano wówczas gwałtowny spadek tlenu w wodzie płynącej kanałem.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl