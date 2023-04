Inflacja bazowa będzie schodziła nieco wolniej, niż byśmy oczekiwali, ale jestem przekonany, że inflacja konsumencka w drugiej połowie roku będzie jednocyfrowa – przekazał wiceminister finansów Artur Soboń w TVP Info. Dodał, że za wysoki poziom inflacji bazowej odpowiadają czynniki zewnętrzne.

"Dzisiaj to głównie ceny żywności są powodem tego, że ta inflacja jest wciąż tak wysoka" - powiedział w poniedziałek wiceminister finansów Artur Soboń w TVP Info.

"Inflacja bazowa - ona będzie schodziła nieco wolniej niż pewnie byśmy oczekiwali, ale jestem przekonany, że całość inflacji konsumenckiej w drugiej połowie roku to jest już jednocyfrowy wynik, a przyszły rok to zbliżenie się do celu inflacyjnego" - ocenił wiceminister.

"To jest jeden z tych mitów, które warto wyjaśnić (...) a mianowicie, że o ile jest jakieś zjawisko putinflacji, czyli tego wpływu czynników zewnętrznych na inflację, to myśmy też sobie wygenerowali sami jakąś istotną część tej inflacji. W moim najgłębszym przekonaniu, co najmniej 2/3 to jest wynik czynników zewnętrznych. I nawet te czynniki, które określamy w ramach inflacji bazowej mają przede wszystkim charakter pośrednio, ale zewnętrzny" - przekazał Soboń. Jako przykład podał wpływ cen gazu oraz energii na wzrost kosztów usług czy wpływ wysokich cen ropy na koszty transportu.

Wiceminister odniósł się również do przedstawionych w weekend propozycji pomocy rolnikom, m.in. skupu pszenicy za 1400 zł za tonę.

"Oczywiście mówimy o wielomiliardowych kosztach tego typu operacji. Ona, jeśli chodzi o logistykę, pewnie jest nie mniej skomplikowana jak zapewnienie dostaw węgla na zimę, ale wykonalna" - stwierdził Soboń.

"Poradzimy sobie również z tym problemem i do końca czerwca chcemy, aby te radykalne działania, które zaproponowaliśmy w weekend, żeby one obowiązywały" - dodał.

W jego opinii, zakaz importu części produktów z Ukrainy, który wprowadziły Węgry, Polska i Słowacja to "radykalny krok, który zmusi dzisiaj Komisję Europejską i naszych partnerów w Unii Europejskiej do tego, aby wypracować wspólne, solidarnościowe rozwiązanie".

"To oczywiste, że nasze rozwiązanie jest tymczasowe i nie chcemy tego rozwiązania na stałe. Ale chcemy, aby wypracować w tym czasie takie rozwiązanie, które pomoże Ukrainie, pomoże także Polsce, ale także pozwoli na to, aby rozwiązać ten problem, który dotyczy najbliższych państw, sąsiadujących z Ukrainą" - powiedział Soboń. Podkreślił, że "powinna być właśnie solidarność, spójność polityki europejskiej".

Wiceszef resortu finansów poinformował także, że planowana reforma podatków ma na celu uproszczenie postępowań i wprowadzenie różnego rodzaju ułatwień dla przedsiębiorców i podatników. Zaznaczył, że "głównym takim celem jest to, aby organy podatkowe były partnerem dla podatnika. Dlatego też zmniejszamy znaczenie czynności kontrolnych na rzecz czynności sprawdzających, takich profilaktycznych".

W poniedziałek Narodowy Bank Polski podał, że w marcu 2023 r. inflacja bazowa, czyli po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 12,3 proc. licząc rok do roku. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 16,1 proc.

15 kwietnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Rozporządzenie wprowadza zakaz przywozu do 30 czerwca br. określonych produktów pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Polski - m.in. zboża, cukru, owoców i warzyw. Po wprowadzeniu zakazu przez Polskę, słowacki rząd zadecydował o zakazie importu ukraińskiego zboża i niektórych towarów rolnych z Ukrainy, ale nie ich tranzytu przez Słowację. Zakaz ma obowiązywać od 19 kwietnia br. W Pradze czeski minister rolnictwa Zdeniek Nekula oświadczył, że jego kraj nie planuje podjęcia podobnych działań.