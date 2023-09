Inflacja we wrześniu będzie bez wątpienia jednocyfrowa – powiedział PAP wiceminister finansów Artur Soboń.

"Inflacja we wrześniu będzie bez wątpienia jednocyfrowa. Na dzisiaj nie powiem, jakbym to widział, ale nie mam wątpliwości, że we wrześniu już będziemy mieli inflację poniżej 10 proc." - powiedział PAP wiceminister finansów Artur Soboń.

Według danych GUS w sierpniu inflacja spadła do 10,1 proc. z 10,8 proc. w lipcu. Wstępne dane o inflacji we wrześniu GUS poda 29 września.

"Jestem tutaj optymistą" - dodał wiceminister Soboń.