Biznes i technologie

Soboń: jestem spokojny o sytuację finansów państwa

Autor: PAP

Data: 12-09-2023, 10:30

Przyszłoroczny budżet to będzie budżet, w którym gospodarka wróci do na ścieżkę wzrostu; jestem spokojny o sytuację finansów państwa - zapewnił we wtorek w Radiu Wnet wiceminister finansów Artur Soboń.