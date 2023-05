Biznes i technologie

Soboń: kwota zwrotów podatkowych za 2022 r. wyniosła ok. 24 mld zł (korekta)

Data: 26-05-2023, 13:10

Zwroty podatkowe za rok 2022 to kwota ok. 24 mld złotych – poinformował w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń. Ok. 239,5 tys. podatników otrzymało dodatkowy zwrot z tytułu hipotetycznego podatku należnego - podało Ministerstwo Finansów.