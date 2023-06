Jako resort finansów nie pracujemy nad projektem ustawy dotyczącej kredytów frankowych. Nie spodziewam się, aby w tej kadencji taki projekt się pojawił – powiedział w piątek w radiu RMF wiceminister finansów Artur Soboń.

"Jako Ministerstwo Finansów nie pracujemy nad projektem ustawy dotyczącym kredytów frankowych. Wiem, że takie rozwiązanie rozważał KNF, ale nie spodziewam się, aby w tej kadencji taki projekt się pojawił" - powiedział w piątek w radiu RMF wiceminister finansów Artur Soboń. Jak dodał, zachęca - zwłaszcza banki - do korzystania z ugód pozasądowych, a jeśli takiej ugody nie da się osiągnąć, to "na drugim miejscu sąd".

Soboń był pytany także o przedłużenie wakacji kredytowych, w ramach których w 2023 r. posiadacze kredytów złotych mogą zostać zwolnieni z czterech rat kredytowych - po jednej w kwartale.

"W najbliższym czasie będzie decyzja co do przedłużenia oraz sposobu przedłużenia wakacji kredytowych" - zadeklarował wiceminister finansów. Dodał, że analizowane są różne warianty; pod uwagę brane są takie parametry, jak: dochodowy, wielkości zobowiązań i długości czasu, w którym te wakacje by obowiązywały.

Artur Soboń powtórzył, że spodziewa się spadku inflacji w tym roku do jednocyfrowego poziomu oraz dalszego jej spadku w roku 2024 w okolice celu inflacyjnego. Zaznaczył, że mimo oczekiwanego w br. wzrostu deficytu - do ok. 4,7 proc. PKB - sytuacja finansów publicznych jest stabilna.

"Koszty obsługi długu będą przeciętnie niższe niż w czasach rządów PO, bo nie przekroczą 2 proc. PKB, mamy 117 mld zł poduszki płynnościowej i sfinansowanych 85 proc. potrzeb pożyczkowych, a jesteśmy dopiero w połowie roku. Mamy stabilne dochody budżetowe i dobre informacje z gospodarki" - podkreślił wiceminister Soboń.