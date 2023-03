Tarcza antyinflacyjna polegająca na obniżce VAT, która została wprowadzona w ubiegłym roku, kosztowała budżet 37 mld zł – powiedział we wtorek wiceminister finansów Artur Soboń.

Tarcza antyinflacyjna kosztowała budżet 37 mld zł; fot. unsplash.com

"W 2022 r. wprowadziliśmy tarczę antyinflacyjną, polegającą na obniżce VAT do stawek minimalnych lub nawet poniżej. Kosztowało to budżet 37 mld zł" - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

Przypomniał, że tarcza antyinflacyjna objęła także obniżki akcyzy, m.in. na paliwa i energię elektryczną.

"Tutaj koszt dla budżetu był niższy i wyniósł 3,2 mld zł" - dodał Artur Soboń. (PAP)

Zerowy VAT na żywność - do kiedy?

Obniżka VAT z 5 proc. do zera na większość produktów spożywczych, głównie nieprzetworzonych, obowiązuje od lutego 2022 r.

Z prospektu programu emisyjnego Ministerstwa Finansów z 17 marca 2023 r. wynika, że zerowa stawka VAT na żywność będzie obowiązywała do końca 2023 r. Minister i wiceminister finansów mówią w mediach, że to "prawdopodobne".