Soboń: szczyt inflacji w sierpniu, być może później

Jeśli nie doszłoby do kolejnych szoków, należałoby się spodziewać, że szczyt inflacji będzie w okresie sierpnia, być może, jak się dziś wydaje, nieco później - powiedział w poniedziałek wiceminister finansów Artur Soboń.

W programie Rzecz o polityce portalu rp.pl Soboń był pytany, kiedy może nastąpić szczyt inflacji. Wiceszef MF przyznał, że trudno to dzisiaj przewidzieć ze względu na dużą nieprzewidywalność związaną z rozwojem epidemii, wojną na Ukrainie i sytuacją na rynku energii, w tym zagrożeniem odcięciem Niemiec od dostaw rosyjskiego gazu.

Jeśli nie doszłoby do kolejnych szoków, należałoby się spodziewać, że szczyt inflacji - jak to wskazywali eksperci - będzie w okresie sierpnia. Dzisiaj wydaje się, że on będzie być może nieco później - ocenił Artur Soboń.