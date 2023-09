W ciągu najbliższych dni, przed wyborami, będzie ogłoszona decyzja dotycząca wakacji kredytowych - powiedział w poniedziałek w Polsat News wiceminister finansów Artur Soboń. Dodał, że nie wyklucza przedłużenia zerowej stawki VAT na żywność w przyszłym roku.

Wiceszef resortu finansów pytany był w poniedziałek w Polsat News o to, kiedy zapadnie decyzja ws. wakacji kredytowych. "W ciągu najbliższych dni ta decyzja zostanie ogłoszona" - wskazał.

"Ogłosimy to oczywiście przed wyborami, natomiast jeśli będzie to wymagało zmian legislacyjnych, to nie da się tego wprowadzić przed wyborami" - zastrzegł minister Artur Soboń. Przypomniał, że rok bieżący to czas, "w którym Polacy z tego dobrodziejstwa często korzystają".

Wiceminister finansów pytany był także o ewentualne przedłużenie tarcz antykryzysowych. Przypomniał, że premier Mateusz Morawicki zapowiedział, że pod koniec roku będzie decyzja m.in. o tym, czy kontynuować zerowy VAT na żywność.

"Przed przyjęciem budżetu państwa na 2024 r. musimy zdecydować o tym, czy kontynuować zerową stawkę VAT na żywność, czego nie wykluczam" - wskazał Soboń.

Pod koniec sierpnia premier Mateusz Morawiecki powiedział, że decyzja dotycząca przedłużenia wakacji kredytowych zapadnie do końca pierwszej połowy września. Wskazywał, że jeśli taka decyzja zapadnie, to będzie rekomendował odpowiednim instytucjom zastosowanie kryteriów dochodowych.

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom weszła w życie pod koniec lipca 2022 r. Wprowadziła ona tzw. wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotych przez cztery miesiące w 2022 r. i cztery miesiące w 2023 r. Z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe w walucie polskiej przed 1 lipca 2022 r.

Zerowa stawka na żywość została wprowadzona ustawą uchwaloną przez Sejm 13 stycznia 2022 r., która weszła w życie od 1 lutego 2022 r. Był to element drugiej Tarczy Antyinflacyjnej, w ramach której zostały obniżone stawki VAT na paliwa czy prąd. Obniżki podatków związane z nośnikami energii wygasły z końcem 2022 r., stawka VAT na żywność obowiązuje do końca 2023 r.