Założenia do projektu budżetu na 2024 r. będą niewiele się różnić od tego, co jest aktualizacji programu konwergencji – powiedział w środę wiceminister finansów Artur Soboń w Radiu TOK FM.

"Pracujemy nad założeniami do projektu budżetu na 2024 r. Niewiele będzie się to różnić od tego, co jest w aktualizacji programu konwergencji. Bazą będzie aktualizacja programu konwergencji po korekcie" - powiedział w środę wiceminister finansów Artur Soboń w Radiu TOK FM.

Zgodnie z APK, wzrost PKB w 2024 r. ma wynieść 2,8 proc. Dług publiczny ma wynieść 52,4 proc. (w tym roku 50,5 proc.), a wynik sektora finansów publicznych został oszacowany na -3,4 proc., a w tym roku ma być to - 4,7 proc. PKB.

"Dzisiaj jeszcze precyzyjnie nie powiem, jak będzie wyglądał deficyt" - powiedział Artur Soboń.