W sobotę 3 czerwca w całym kraju będzie słonecznie - powiedziała PAP Dorota Pacocha z IMGW-PIB. Dodała, że w nocy spodziewane są przygruntowe przymrozki.

fot. shutterstock

Jak przekazała PAP Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, w sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. "Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na wschodzie i nad morzem, do 20 st. C. na zachodzie. W Dolinach Karpackich od 12 do 15 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami zmienny, z przewagą wiatru północnego i północno-wschodniego" - powiedziała.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na północy umiarkowane. Temperatura minimalna od 2 stopni C. na Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Sudetów, około 5 st. C. w centrum, do 7 stopni C. na zachodzie kraju. Na obszarze północno-wschodnim i w rejonach podgórskich Dolnego Śląska możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni C. Wiatr słaby, zmienny.