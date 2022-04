Sobota z deszczem na przeważającym obszarze kraju

W sobotę na najładniejszą pogodę mogą liczyć mieszkańcy zachodniej części Polski. Jak powiedziała PAP Małgorzata Tomczuk, synoptyk IMGW-PIB, na pozostałym obszarze kraju będzie pochmurno i może spaść deszcz.

Autor: PAP

Data: 22-04-2022, 19:56

Sobota z deszczem na przeważającym obszarze kraju /fot. Unsplash

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę pogodę nad Polską nadal będzie kształtował układ niskiego ciśnienia, który wkroczył do kraju na początku tygodnia.

Prognoza pogody na weekend

"W sobotę do końca dnia na południu i wschodzie kraju będzie zdecydowanie pochmurno i możliwe są opady deszczu. W centrum i na północnym wschodzie także deszczowo. Najładniejsza pogoda będzie na zachodzie, gdzie w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą do 16 stopni Celsjusza. Takie same wartości dotyczą Warmii. W centrum prognozujemy około 14 stopni. W chłodniejszej części Polski temperatura wyniesie od 7 do 12 stopni, a na Podhalu około 7" - powiedziała Małgorzata Tomczuk z IMGW-PIB.