Sobota z opadami śniegu nad znaczną częścią kraju

W sobotę mieszkańcy południowej części Polski oraz południowego Mazowsza muszą liczyć się z opadami śniegu, choć już nie tak intensywnymi jak w piątek - powiedziała PAP Ewa Łapińska, synoptyk IMGW-PIB. W części kraju nadal obowiązywać będą ostrzeżenia przed opadami śniegu.

Autor: PAP

Data: 01-04-2022, 19:56

Sobota z opadami śniegu nad znaczną częścią kraju /fot. Unsplash

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę nad znaczną częścią kraju pogodę będzie kształtował tzw. front pofałdowany, który bardzo powoli przemieszcza się nad południowo-wschodnią częścią Polski.

Śnieg nad Polską

"Sobota w południowej połowie kraju będzie z zachmurzeniem całkowitym. Na północy Polski sporo chmur, jednak z przebłyskami słońca. Na południowej części Podlasia, południowym Mazowszu, południowym Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie prognozowane są opady śniegu, choć słabsze niż w piątek. Przelotne, słabe opady śniegu możliwe są także nad samym morzem" - powiedziała Ewa Łapińska.

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

W rejonach, gdzie będzie padał śnieg, prognozowana temperatura maksymalna wyniesie od minus jednego do plus jednego stopnia Celsjusza. Na Podhalu termometry wskażą maksymalnie minus 2 stopnie. Na północy i w północno-zachodniej części Polski można spodziewać się do 4-7 stopni Celsjusza. Wiatr nadal porywisty, z kierunków północnych, nad morzem i w górach może osiągać do 70 km/h.