Biznes i technologie

Sodexo Polska partnerem Too Good To Go

Firma Sodexo Polska dołączyła do partnerów Too Good To Go - platformy do sprzedaży nadwyżek żywności. Konsumenci będą mogli zamawiać zestawy produktów o krótszych terminach przydatności do spożycia docelowo z 40 restauracji pracowniczych Sodexo.

Firma Sodexo Polska została partnerem Too Good To Go/fot. materiały prasowe