Sól wpływa na ciśnienie tętnicze poprzez bakterie jelitowe

Wnioski ukazały się w piśmie "Hypertension" (DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.14800).

W badaniach wzięło udział 145 osób w wieku od 30 do 75 lat z nieleczonym nadciśnieniem. Badania próbek krwi wykazały, że ograniczenie ilości spożywanej dziennie soli do 2000 mg w ciągu zaledwie sześciu tygodni przełożyło się na zwiększenie poziomu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych we krwi, które są wskaźnikiem zdrowia mikrobiomu jelitowego. Zależność ta była szczególnie wyraźna u kobiet.

U uczestników zaobserwowano także obniżenie ciśnienia tętniczego i zwiększenie elastyczności naczyń krwionośnych.

Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe są głównym metabolitem mikrobiomu jelitowego. Po przedostaniu się do krwiobiegu odgrywają one rolę w regulacji ciśnienia tętniczego m.in. poprzez wpływ na uwalnianie reniny. Dlatego też poziom krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych może wskazywać na stan mikrobiomu jelitowego.

Badania przeprowadzone w 2017 roku wykazały, że jadłospis o wysokiej zawartości soli u myszy prowadził do zmniejszenia poziomu pozytywnych bakterii Lactobacillus murinus, które łagodzą stan zapalny, oraz podwyższenia ciśnienia tętniczego. Uregulowanie poziomu tych bakterii zapobiegało podwyższeniu ciśnienia.

Choć zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego ilość dziennie spożywanej soli nie powinna przekraczać 2300 mg, większość dorosłych Amerykanów konsumuje dziennie ponad 3400 mg.

Podczas kolejnych badań naukowcy zamierzają przyjrzeć się wpływowi bakterii jelitowych na ciśnienie tętnicze w większej grupie uczestników i włączyć do badań analizę próbek kału, aby dokładniej prześledzić zmiany zachodzące w mikrobiomie.