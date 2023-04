43 proc. respondentów dobrze ocenia tzw. tarczę rolną przewidującą m.in. dopłaty do nawozów i gwarantowaną minimalną cenę skupu zboża za 1400 zł za tonę - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster, opublikowanego we wtorkowym "Super Expressie". Gazeta dodaje, że 34 proc. badanych jest przeciwnego zdania.

W sobotę we wsi Łyse koło Ostrołęki podczas konwencji PiS dotyczącej rolnictwa zaprezentowano pakiet rozwiązań dla rolników "Konkret Jarosława Kaczyńskiego Dla Polskiej Wsi". Zakłada on m.in. skup zboża z dopłatą z minimalną ceną 1400 zł za tonę pszenicy, utrzymanie dopłat do nawozów sztucznych, zwiększenie dopłaty do paliwa rolniczego do 2 zł za litr oleju napędowego.

We wtorkowym wydaniu "Super Expressu" opublikowany został sondaż Instytutu Badań Pollster, w którym zapytano badanych, jak oceniają propozycje przedstawione przez Jarosława Kaczyńskiego dla polskiej wsi, czyli tzw. tarczę rolną.

Z sondażu wynika, że 43 proc. respondentów dobrze ocenia tarczę. Przeciwnego zdania było 34 proc. badanych. Natomiast 23 proc. mieszkańców wsi nie miało zdania.

Badanie zostało wykonane w dniach 18-19 kwietnia 2023 roku metodą CAWI na próbie 1117 dorosłych Polaków, mieszkańców wsi.