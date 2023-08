Od poniedziałku, 4 września, na przebudowywanym sosnowieckim deptaku ul. Małachowskiego zostanie przywrócony ruch tramwajów – poinformowała spółka Tramwaje Śląskie. Oznacza to dwuletnie opóźnienie rozpoczętej w lutym 2021 r. inwestycji; prace miały być ukończone we wrześniu 2021 r.

"Na ten moment pasażerowie tramwajów w Sosnowcu wyczekiwali od dawna. Od poniedziałku, 4 września, na ul. Małachowskiego zostanie przywrócony ruch tramwajów. To wyraźny sygnał, że inwestycja zmierza ku końcowi, choć prace przy przebudowie deptaka wciąż trwają" - przekazał w czwartek PAP rzecznik TŚ Andrzej Zowada.

"Każda seria kiedyś się kończy. W tym przypadku mowa o serii wydarzeń powodujących opóźnienia w realizacji zadania obejmującego modernizację 400-metrowego odcinka torowiska i jezdni, którą częściowo postanowiono zmienić w deptak" - dodał Zowada.

Generalnym wykonawcą torowiska na odcinku ul. Małachowskiego od ul. Mościckiego do ul. 3 Maja jest gliwicka firma Silesia Invest, która przystąpiła do robót w lutym 2021 r.

"Inwestycja tramwajowa w tym przypadku jest nierozerwalnie powiązana z inwestycją miejską, która powodowała szereg kolejnych opóźnień w realizacji naszego zadania. Nie chcemy dziś jednak wracać do tego, bo układ torowy i sieciowy jest gotowy do obsługi ruchu tramwajowego. Zatem - mimo, że ulica Małachowskiego to wciąż plac budowy - wznawiamy ruch tramwajów" - zaznaczył rzecznik TŚ.

W związku z tym od poniedziałku zmieni się w Sosnowcu organizacja ruchu tramwajów: nowe rozkłady jazdy zostaną wprowadzone dla linii nr 15, 21 i 22, tramwaje linii nr 24 będą jeździły w relacji: Sosnowiec Konstantynów Okrzei - Sosnowiec Milowice pętla, a tramwaje linii nr 27 w relacji: Sosnowiec Kazimierz Górniczy pętla - Sosnowiec Będzińska pętla, z kursami wydłużonymi do przystanku Będzin Osiedle Zamkowe pętla.

Zowada zaapelował do pasażerów o ostrożność w rejonie ul. Małachowskiego, ponieważ mimo wznowienia ruchu tramwajowego, prace budowlane będą tam nadal trwały.

Samorząd Sosnowca zamówił swoją część prac na ul. Małachowskiego w czerwcu ub. roku; przetarg na nie trwał od września 2021 r. Ten sam wykonawca, Silesia Invest, wycenił miejską część przebudowy ul. Małachowskiego w deptak na 23,7 mln zł. Miasto zabezpieczyło pierwotnie nieco ponad 5 mln zł, jednak w przetargu ceny okazały się czterokrotnie wyższe.

Sosnowiec ostatecznie zdecydował się współfinansować przedsięwzięcie, wpisując je do pakietu inwestycji, na które zdobył łącznie 61,5 mln zł rządowych dotacji z Polskich Inwestycji Strategicznych.

Ul. Małachowskiego to kolejny przykład współpracy przy inwestycjach miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz działającej na terenie GZM samorządowej spółki Tramwaje Śląskie. Od kilku lat coraz częściej miasta i tramwajarze uzgadniają wykonanie kompleksowych prac, a następnie wspólnie wybierają wykonawcę i zamawiają prace, łącząc środki.

W tym wypadku jednak roboty w części tramwajowej i drogowej przygotowano w oddzielnych kontraktach. Umowę na część tramwajową podpisano w listopadzie 2020 r. Wartość tramwajowej inwestycji sięgnęła 6,2 mln zł netto (7,6 mln zł brutto), a wykonawcą wybrano spółkę Silesia Invest. Prace ruszyły w lutym 2021 r., z planowanym terminem wykonania do końca września 2021 r.

Tramwajowa inwestycja stała się kontynuacją przebudowy wykonanej w poprzednim unijnym projekcie inwestycyjnym Tramwajów Śląskich, kiedy zmodernizowano fragment ul. Małachowskiego od ronda Zagłębia Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Mościckiego.

Sosnowiecki samorząd zamówił przebudowę skwerów i architektury w rejonie ul. Małachowskiego, a także fragmentów krzyżujących się z nią handlowych ulic Kościelnej i Targowej. W umowie na miejską część inwestycji przewidziano termin wykonania prac w siedem miesięcy od dnia podpisania umowy.

Na sosnowieckim deptaku ma znaleźć się m.in. blisko 60 nowych drzew - klony, lipy i graby. Nowością w Sosnowcu będzie zieleń wertykalna, czyli zielone ściany, w rejonie pomiędzy ul. Targową, a 3 Maja. Planowane są nasadzenia ok. 3,5 tys. krzewów takich, jak cis pośredni, kostrzewa Gautiera, rozplenica japońska, imperata cylindryczna oraz hakonechloa smukła.

Po remoncie na ul. Małachowskiego ma obowiązywać strefa zamieszkania: piesi będą mieli pierwszeństwo przed pojazdami. Mieszkańcy będą mieli dojazd do wewnętrznych placów, ale ruch pojazdów będzie mocno ograniczony.

Na krótkim fragmencie, od skrzyżowania z ul. Mościckiego do wjazdu prowadzącego do parkingu podziemnego i budynków mieszkalnych, droga ma być dwukierunkowa. Dalej, do skrzyżowania z ulicą Targową, droga ma być wyłączona z ruchu, poza dojazdami mieszkańców do wewnętrznych placów. Ostatni fragment, między Targową a 3 Maja, również ma być dwukierunkowy.

Przewidziane do odnowienia lub budowy odcinki sieci tramwajowej w Sosnowcu są jedną z większych części projektu modernizacji i rozbudowy infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), przygotowanego pod kątem środków unijnych na lata 2014-2020 przez Tramwaje Śląskie.

Wartość projektu początkowo szacowano na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnego dofinansowania); według ostatnich informacji przekroczyła już ona 1,5 mld zł. Przedsięwzięcie objęło remonty ok. 100 km torowisk, budowę dwóch nowych odcinków linii oraz zakup 55 tramwajów.