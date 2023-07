Dwa przedszkola, cztery podstawówki i dwa licea w Sosnowcu przejdą modernizacje. W czwartek podpisano umowę na remont placówek. Inwestycje zakończą się za 15 miesięcy.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Sosnowcu podpisano umowę na gruntowną przemianę ośmiu sosnowieckich szkół.

"Bierzemy się do pracy, mamy 15 miesięcy, 8 placówek - 4 szkoły podstawowe, 2 licea i 2 przedszkola. Dużo pracy przed nami" - powiedziała po podpisaniu umowy prezes Sosnowieckich Inwestycji Agnieszka Czapla.

"W przyszłym tygodniu będą rozpoczynane prace. Czekamy na przygotowanie terenu pracy i zaczynamy od prac remontowych" - dodał Radosław Skalski z firmy Budoprimex, odpowiedzialnej za remont placówek.

Wśród placówek do odnowy znalazły się: przedszkola miejskie nr 5 i nr 40, szkoły podstawowe nr 36, 23, 3 i 1, a także VI LO im. J. Korczaka i IX LO im. W. Szymborskiej.

W każdej z placówek będzie wykonywany remont centralnego ogrzewania, będą nowe grzejniki instalacje. Przewidziana jest wymiana stolarki okiennej. W jednej szkole jest modernizowany basen. Odnowienie elewacji jest w projekcie odnowy każdej z tych szkół" - poinformował Skalski.

W planach firmy jest także szczątkowy remont pomieszczeń wewnątrz szkół, są to przeważnie korytarze bądź sale ogólnodostępne jak stołówki i zaplecza kuchenne. "15 miesięcy to jest realny termin wykonania tych prac" - zapewnił członek zarządu firmy Budoprimex.

Obecny przy podpisaniu umowy modernizacji szkół prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński zapewniał, że przebudowa placówek jest także inwestycją dla miasta.

"Remont jest bardzo ważny dla budżetu, bo przyczyni się, wierzę w to bardzo mocno do niższych kosztów. Termomodernizacja to niższe koszty energii elektrycznej, energii cieplnej" - podkreślił prezydent.

Wykonawcą prac we wszystkich szkołach jest Budoprimex z Sosnowca. Zrealizuje je za 30,1 mln zł. Wkład Sosnowca wyniesie 5 proc. Reszta pieniędzy wróci do miasta w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.