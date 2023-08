Samorząd Sosnowca rozpoczął pierwszy etap remontu parku przy Bulwarach Czarnej Przemszy. Prace w głównej części obejmą odtworzenie ponad 3 km parkowych alejek – poinformował we wtorek samorząd.

Jak uściślił we wtorkowej informacji rzecznik sosnowieckiego magistratu Rafał Łysy, chodzi o teren pomiędzy znanym w regionie liceum im. E. Plater, Czarną Przemszą i ul. Mościckiego. "Duża część pracy będzie dotyczyła odtworzenia parkowych alejek. W sumie będzie to 6 tys. m kw. alejek, w większości po starym śladzie. Aby uchronić system korzenny drzew w kilku miejscach przebieg alejek zostanie zmieniony" - zaznaczył rzecznik.

"Jeśli nie będzie miejsca na zmianę przebiegu alejek to chyba po raz pierwszy w Sosnowcu zastosujemy wyniesienie alejek, by nie uszkodzić korzeni drzew" - wyjaśnił cytowany przez Łysego Marcin Jakubczak z Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych.

Przypomniał, że teren bulwarów mocno się zmienił w czasie regulacji Czarnej Przemszy na terenie Sosnowca w latach 1957-64). Wtedy też przestrzeń pomiędzy obecną ul. Mościckiego, Czarną Przemszą i osiedlem przy ul. Urbanowicz na nowo zaaranżowano. Powstały alejki, fontanna, nasadzono drzewa i krzewy.

Miasto ubiega się już o środki na realizację drugiego etapu. W tym przypadku roboty będą koncentrowały się na roślinności i wymianie lub renowacji małej architektury. Planowane są domki dla owadów i budki lęgowe dla ptaków. Wymieniona zostanie też część słupów oświetlenia, aby zachować jeden wzór.

Koszt pierwszego etapu prac, który powinien być gotowy w grudniu br. wynosi 1,7 mln zł.

We wtorek miasto poinformowało też o kolejnych etapach tworzenia miniparku wokół stadionu przy ul. Orląt Lwowskich w dzielnicy Niwce - dotąd głównie przy wykorzystaniu budżetu obywatelskiego. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców w pierwszej edycji tego przedsięwzięcia powstała siłownia pod chmurką, a 2021 r. plac zabaw.

Pod kątem budżetu obywatelskiego z 2022 r. złożono wniosek o wykonanie "Mini Parku od Juniora do Seniora na AKS". We wtorek podpisano wartą 275 tys. zł umowę na wykonane alejek spacerowych, ciągu pieszo-jezdnego, ławek, koszy, betonowych leżaków, stołów do szachów, stołu do ping-ponga i trampoliny.

Również w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego wpłynęły projekty dotyczące tego terenu. Pierwszy dotyczy kontynuacji utworzenia parku, kolejny zadaszenia trybun na stadionie. Obecnie projekty są oceniane, a na przełomie września i października poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców.

Sosnowiec od kilku lat koncentruje się na odnawianiu terenów parkowych. W ostatnich miesiącach miasto m.in. zyskało ogród botaniczny w dotychczasowym Parku Fusińskiego, poprzez przekształcenie utworzonego tam dwa lata wcześniej "parku bioróżnorodności". Przy samym ogrodzie botanicznym urządzane jest zbudowane już nowe egzotarium.

Ponadto w mieście przy wsparciu środków unijnych, z których korzystano też przy pracach w Parku Fusińskiego i budowie egzotarium przeprowadzono rewitalizację biologiczną pobliskiego Parku Tysiąclecia. Sosnowiec rozpoczął także tworzenie nowego parku na Placu Papieskim w dzielnicy Zagórze.