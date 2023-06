Utrudnienia w ruchu związane z przebudową ul. Sienkiewicza w Sosnowcu, będącej jedną z głównych arterii wokół centrum tego miasta, zapowiedział w poniedziałek sosnowiecki magistrat. Utrudnienia zaczną się we wtorek i potrwają przez najbliższe miesiące.

Przebudowę ul. 1 Maja, Sienkiewicza i fragmentu ul. Piłsudskiego prowadzi za 8,3 mln zł firma Eurovia Polska. Inwestycją objęty jest fragment od Ronda Praw Kobiet do Ronda Ludwik - z wymianą nawierzchni, przebudową zatok autobusowych, doświetleniem przejść dla pieszych i nowymi chodnikami oraz drogami rowerowymi.

Jak przekazał w poniedziałek Rafał Łysy z sosnowieckiego magistratu, we wtorek, 13 czerwca, rozpoczną się roboty przy wymianie nawierzchni na całej długości - ok. 1 km - przebiegającej od południa ścisłego centrum miasta ul. Sienkiewicza. Wykonawca wyłączy z ruchu wewnętrzne (przylegające do torowiska tramwajowego) pasy ruchu na około miesiąc.

Później drogowcy przeniosą się na zewnętrzne pasy. Na całej szerokości ul. Sienkiewicza zostanie ułożona nowa nawierzchnia, przebudowane zostaną zatoki autobusowe. Nie zabraknie nowych chodników i dróg rowerowych.

Łysy wskazał, że w czerwcu powinny zniknąć miejscowe przewężenia na ul. 1 Maja. Zwężenia na wysokości zatok autobusowych przy Rondzie Ludwik wiążą się z oczekiwaniem na pełne związanie betonu. Z kolei na wysokości mostów prowadzone są jeszcze prace. Wszelkie roboty na ul. 1 Maja dotyczące drogi, chodników i tras rowerowych powinny zakończyć się do końca czerwca.

Inwestycja na ul. 1 Maja, Sienkiewicza i fragmencie ul. Piłsudskiego jest prowadzona na podstawie jednej z siedmiu umów dotyczących dużej miejskiej inwestycji o wartości ponad 140 mln zł, którą wspiera 61,5 mln zł rządowego wsparcia z Programu Inwestycji Strategicznych. Wszystkie te prace, obejmujące przebudowę i budowę chodników i dróg, budowę rond oraz wiaduktu, zamówiono w połowie ub. roku.

Największe z sosnowieckich przedsięwzięć wspartych Programem Inwestycji Strategicznych to przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Wojska Polskiego. W miejsce starego obiektu pojawi się nowy stalowy wiadukt, osobno dla części drogowej i tramwajowej, z uwzględnieniem chodnika i brakującego fragmentu drogi rowerowej. Firma Himmel i Papesch ma wykonać prace za 40,9 mln zł.