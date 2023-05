Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w kwietniu 2023 r. wzrosły rdr o 19,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. W marcu było to odpowiednio 24 i 2,2 proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i marzec 2023 r.:

Jak podkreślili analitycy Banku Credit Agricole, głównym źródłem obniżenia inflacji był silny spadek dynamiki cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe: (19,7% r/r w kwietniu wobec 24,0% w marcu).

W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele PIE.

GUS potwierdził spadek inflacji w kwietniu z 16,2 do 14,7%. To jednak głównie zasługa cen żywności. Ich tempo wzrostu obniżyło się z 24 do 19,7%, co odpowiadało za 73%. zmian. Sama inflacja bazowa zmieniła się nieznacznie – ceny towarów przemysłowych i usług dalej rosną o 12,2% - podał na Twitterze Polski Instytut Ekonomiczny.