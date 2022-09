Spada liczba zagranicznych zamówień na polskie produkty

Autor: PAP

Data: 02-09-2022, 10:49

Spada liczba zamówień zagranicznych na polskie produkty - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Przez programy inwestycji publicznych, samorządowych, państwowych będziemy podtrzymywać tę aktywność gospodarczą w kraju, ale potrzebny jest też popyt zagraniczny - dodał.

Premier: Spada liczba zagranicznych zamówień na polskie produkty; fot. PAP/Przemysław Piątkowski

Czy Polsce grozi recesja?

Premier Mateusz Morawiecki w piątek podczas konferencji prasowej w Osiecku w województwie mazowieckim pytany był o to, czy Polsce grozi recesja. Firma S&P Global poinformowała w czwartek, że wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w sierpniu wyniósł 40,9 pkt. wobec 42,1 pkt. w lipcu. Rynek oczekiwał wskaźnika na poziomie 41,8 pkt.

"Aktywność gospodarcza w ostatnich miesiącach słabnie. Jest to związane z bardzo trudną sytuacją ekonomiczną w całej Europie. Widać wyraźnie, że eksporterzy mają wyraźne problemy i to pomimo słabnięcia złotówki. To oznacza, że rzeczywiście spada liczba zamówień za granicą, a zamówienia zagraniczne są bardzo ważną częścią polskiej produkcji, bo Polska produkuje bardzo dużo na potrzeby rożnych koncernów i klientów za granicą" - przyznał premier Mateusz Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że w związku z tym dziś widzimy podobny schemat, jaki miał miejsce parę lat temu w czasie Covidu, kiedy słabła aktywność przemysłowa, aktywność produkcyjna.

Popyt zagraniczny

"Jednak po paru miesiącach już wtedy dostrzegliśmy odbicie działalności produkcyjnej i myślę, że z podobnym schematem możemy mieć do czynienia teraz. Jesteśmy obecnie w fazie zmniejszenia działalności gospodarczej bardzo wielu przedsiębiorców, ale (...) my dbamy o to, aby popyt w kraju był cały czas na wystarczającym poziomie. (...) Natomiast potrzebny jest oczywiście popyt zagraniczny po to, aby wchłonąć te produkty, usługi, które produkują polscy wytwórcy, polscy przedsiębiorcy" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

"Widzę projekcje na najbliższy rok, oczywiście podchodzę do nich z pokorą i ze spokojem. Są takie, które pokazują, że wzrost gospodarczy w tym roku przekroczy i to znacznie 4 proc. Są takie, które mówią, że będzie niższy od 4 proc. My przyjmujemy ten wariant pośredni, czy raczej bliżej konserwatywnego założenia" - przypomniał szef rządu.

Premier wskazał, by popatrzeć na wszystkie parametry gospodarcze, budżet i stan finansów publicznych, o które bardzo zadbano. "Przywołuję to teraz właśnie, bo przez nasze programy inwestycji publicznych, samorządowych, państwowych będziemy podtrzymywać tę aktywność gospodarczą" - zapewnił premier Morawiecki.