Spadają zarobki w handlu i gastronomii

Rok 2020 przyniósł wiele zmian – również w poziomie oferowanych wynagrodzeń. Część pracodawców była zmuszona uszczuplać swoje struktury, część wysyłała pracowników na przymusowe urlopy, zmniejszano wynagrodzenia lub wstrzymywano premie i bonusy.

Pierwszą falę zwolnień obserwowaliśmy głównie w: transporcie, branży turystycznej, HORECA, w usługach, szkoleniach, eventach. Przez wprowadzenie ograniczeń w handlu ucierpiała gastronomia, rozrywka i handel inny niż spożywczy. Nie dziwi więc fakt, że to właśnie w tych sektorach pracodawcy decydowali się na zmniejszanie poziomu wynagrodzeń.

Branże, w których pracownicy otrzymali niższe wynagrodzenie:

- HORECA - 62% pracowników otrzymało niższe wynagrodzenie

- Retail – 37% pracowników otrzymało niższe wynagrodzenie

- Produkcja seryjna – 36% pracowników otrzymało niższe wynagrodzenie

Dorota Hechner, manager pionu rekrutacji stałych w Devire wyjaśnia, że spadek wynagrodzeń wynikał między innymi z tymczasowych obniżek poziomu płac lub zakresu godzin pracy, etatu. – Część firm zamrażała również wypłaty premii i bonusów. Wszystkie te działania miały na celu zmniejszenie bazy kosztowej w organizacjach. Pamiętajmy jednak, że presja płacowa w przypadku najbardziej pożądanych specjalizacji przybrała na sile, często również w firmach szukających w tym czasie oszczędności – dodaje.

Dla wielu branż pandemia stała się katalizatorem zmian i mówi się, że to najbardziej skuteczny digital transformation manager, który zmobilizował do szybszego unowocześnienia biznesów, rozwoju kanału sprzedaży online i przeniesienia jeszcze większej części budżetów do internetu. Dorota Hechner z Devire potwierdza, że widać to szczególnie w rekrutacjach zlecanych przez pracodawców oraz wzroście poziomów wynagrodzeń.

Branże, w których pracownicy otrzymali wyższe wynagrodzenie:

- IT - 50% pracowników z branży otrzymało wyższe wynagrodzenie.

- Budownictwo i nieruchomości - 45% pracowników z branży otrzymało wyższe wynagrodzenie.

- e-commerce i digital marketing - 32% pracowników z branży otrzymało wyższe wynagrodzenie.

Jak wynika z najnowszego raportu wynagrodzeń Devire – dalszy wzrost wynagrodzeń notuje branża IT. Połowa pracowników przyznaje, że otrzymała wyższe wynagrodzenie w ostatnich miesiącach.