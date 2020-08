Spadek inflacji ze względu na niższą dynamikę cen żywności

- Do spadku inflacji przyczynił się również wolniejszy wzrost cen nośników energii (4,5% r/r w lipcu wobec 5,1% w czerwcu), co wynikało z wprowadzonej od 1 lipca obniżki cen gazu. Z kolei przeciwny wpływ na inflację miała wyższa dynamika cen paliw (-16,1% r/r w lipcu wobec -19,3% w czerwcu) w ślad za rosnącymi cenami ropy naftowej na światowym rynku. Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji była również wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się w lipcu do 4,2% r/r wobec 4,1% w czerwcu. Tym samym ukształtowała się ona na najwyższym poziomie od grudnia 2001 r. Wzrost inflacji bazowej wynikał z wyższej dynamiki cen w kategoriach: „odzież i obuwie”, „inne wydatki na towary i usługi”, „łączność”, „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego” oraz „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe” - mówi Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole Bank Polska SA.

Pandemiczne podwyżki cen powoli odpuszczają

Jak wskazuje ekspert warto zwrócić uwagę na strukturę inflacji bazowej, gdzie widać pierwsze oznaki korekty cen, które silnie wzrosły w ostatnich miesiącach ze względu na zjawisko przerzucania przez firmy na konsumentów kosztów związanych z koniecznością spełnienia wymogów bezpieczeństwa w warunkach pandemii. - Choć odnotowano dalszy miesięczny wzrost cen w kategorii „usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne”, to spadki cen miały miejsce w kategoriach „usługi stomatologiczne”, czy też „artykuły do higieny osobistej i kosmetyki”. Jednocześnie silnie obniżyły się ceny w kategorii „turystyka zorganizowana”, co było efektem tańszych wycieczek zagranicznych. Choć w zeszłym miesiącu odnotowano silny wzrost cen w tej kategorii to należy zauważyć, że ponad 50% cen wykorzystywanych wówczas w obliczeniach stanowiły szacunki GUS i dopiero lipcowe dane pokazują pełniejszy obraz sytuacji w tym sektorze (por. MAKROpuls z 15.07.2020) - dodaje Jakub Olipra.

Inflacja ustabilizuje się w najbliższych miesiącach

- Prognozujemy, że do końca br. inflacja ustabilizuje się i będzie kształtować się na poziomie ok. 3,0%. Prognozowany przez nas spadek inflacji bazowej oraz dynamiki cen żywności będzie kompensowany przez wzrost dynamiki cen paliw i nośników energii (por. MAKROmapa z 27.02.2020). Zakładana przez nas stabilizacja inflacji w najbliższych miesiącach jest spójna z naszym scenariuszem, zgodnie z którym pierwsza podwyżka stóp procentowych nastąpi w listopadzie 2022 r. - mówi Jakub Olipra.