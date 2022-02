Spadła dynamika wzrostu płac w styczniu

Styczeń przyniósł wyraźny wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 98 tys. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W ujęciu rocznym przełożyło się to na wzrost o 2,3% r/r wobec dynamiki 0,5% r/r w grudniu. Konsensus prognoz zakładał słabszy odczyt (1,5% r/r) - wynika z analizy Banku Pekao.

Analiza styczniowych danych z sektora przedsiębiorstw jest utrudniona ze względu na coroczną aktualizację próby statystycznej dokonywanej przez GUS (w zdecydowanie większym stopniu zaburza statystyki dot. zatrudnienia niż płac). W kwestii przeciętnego zatrudnienia ze styczniowego odczytu możemy wnioskować bardziej o przyroście/spadku liczby firm zatrudniających powyżej 9 pracowników (tylko takich firm dotyczą miesięczne dane z sektora przedsiębiorstw) aniżeli faktycznej zmianie zatrudnienia.

Jak bardzo zmiana próby statystycznej zaburza obraz rynku pracy rysowany przez dane dot. zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw niech świadczy fakt, że w styczniu dane o zatrudnieniu wreszcie „dogoniły" te o bezrobociu rejestrowanym, gdzie jesteśmy już bardzo blisko powrotu do stanu sprzed pandemii. W danych o zatrudnieniu do tej pory brakowało do tego poziomu ok. 80 tys. osób. Teraz już oba wskaźniki pokazują, że sytuacja na rynku pracy jest zbliżona do tej sprzed pandemii.

Trudny początek roku na rynku pracy

Niemniej jednak, początek 2022 r. na rynku pracy jest trudny ze względu na zaostrzającą się sytuację pandemiczną, rekordowe liczby nowych zakażeń oraz osób przebywających na kwarantannie czy izolacji. Jest to szczególnie dotkliwe w sektorach, w których przejście na pracę zdalną jest utrudnione, albo wręcz niemożliwe, jak np. produkcja w przemyśle, handel detaliczny, budownictwo, czy część usług wymagających kontaktu z klientem. Od połowy lutego obowiązują nowe przepisy luzujące zasady kwarantanny czy izolacji, co pozwoli nadbudować pulę dostępnych pracowników.

Popyt na pracę pozostaje silny o czym świadczy wysoka liczba publikowanych ofert pracy. Na szybko zacieśniającym się rynku pracy firmy będą coraz częściej zderzać się z barierą podażowo-demograficzną. Zaczynają się piętrzyć problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, co będzie podgrzewać jeszcze bardziej presję płacową. Rok 2022, owszem, przyniesie dalszą odbudowę rynku pracy, jednakże ze względu na coraz bardziej „wydrenowaną" podaż pracy, tempo przyrostu zatrudnienia będzie się zmniejszać.

Mniejszy wzrost wynagrodzeń

Z kolei wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w styczniu „jedynie" o 9,5% r/r, niżej od oczekiwań analityków (10,7% r/r) wobec wzrostu o 11,2% r/r w grudniu. Wygląda na to, że grudniowy wystrzał dynamiki wynagrodzeń był jednak w niemałym stopniu zaburzony czynnikami jednorazowymi (np. przesunięcia wypłat premii dla pracowników tracących przez Polski Ład), co obniżyło automatycznie odczyt za styczeń.

Niemniej jednak, kiedy opadnie kurz związany z jednorazowymi zmianami, najbliższe miesiące powinny pokazać utrzymujące się wysokie tempo wzrostu płac. Presję płacową ciągle podsyca kontynuacja silnego ożywienia gospodarczego przy jednocześnie wyczerpującym się rezerwuarze dostępnych pracowników na rynku pracy. Pracodawcy, zwiększając płace, próbują ograniczać rotację pracowników w obawie przed problemami z obsadzeniem powstałego wakatu. Jednocześnie, przedsiębiorcy sygnalizują nasilenie się żądań płacowych z uwagi na rosnącą inflację. Według niedawnego badania Instytutu Badawczego Randstad niemal co trzeci badany pracujący planuje rozmawiać o podwyżce w najbliższym czasie, w większości motywując to właśnie inflacją (65%). Dynamika płac realnych pozostała w styczniu nieznacznie na dodatnim poziomie 0,3% r/r. Z kolei wzrost płacy minimalnej z początkiem 2022 r. nie miał większego wpływu na dynamikę płac – skala jej wzrostu była podobna do tej z 2021 r.

Po zawirowaniach związanych z przesunięciami najbliższe miesiące powinny pokazać utrzymujące się wysokie tempo wzrostu płac. Zakładamy, że wynik za cały 2022 rok będzie bliski 10%.