Specjalizacja eksportu żywności - polskie hity i najważniejsze towary

Największe pozycje, stanowiące połowę polskiego eksportu żywności, rosną dynamicznie. Sugeruje to możliwość dalszego utrzymania wysokiej dynamiki eksportu polskiej żywności - czytamy w raporcie "Polskie specjalności spożywcze w eksporcie w latach 2004-2020" przygotowanym przez Polski Fundusz Rozwoju.

Jak kształtuje się eksport polskiej żywności?

Mimo trwającej pandemii eksport żywności i produktów spożywczych w 2020 r wzrósł o 6% (wobec spadku eksportu Polski ogółem o 0,3%). Od roku wejścia do Unii Europejskiej eksport żywności i produktów spożywczych systematycznie rósł i tylko raz, w 2009 zanotował wartość mniejszą niż rok wcześniej.

Dynamika eksportu żywności i produktów spożywczych jest przez większość okresu od wstąpienia do UE wyższa od dynamiki eksportu towarów ogółem.

Najważniejsze pozycje w eksporcie żywności z Polski

W porównaniu do 2019 r z listy najważniejszych pozycji w eksporcie zniknęły soki owocowe i warzywne, których eksport zmniejszył się o 3,9 proc. pojawiła się natomiast pszenica i meslin której eksport wzrósł o ponad 138 proc.

W porównaniu do 2004 eksport żywności i produktów spożywczych wzrósł o 482%. Tak dynamiczny wzrost eksportu spowodował, że wzrosło znaczenie żywności w całości eksportu towarowego Polski.

Zgodnie z danymi International Trade Centre w 2020 r. największym eksporterem żywności i produktów spożywczych spośród krajów Unii Europejskiej była Holandia. Eksport tego kraju ukształtował się w okolicach 90 mld EUR. Drugim największym eksporterem żywności i produktów

spożywczych w UE były Niemcy - 70 mld EUR, a trzecim Francja 60 mld USD. Według danych ITC eksport żywności i produktów spożywczych z Polski wyniósł w 2020 r około 28 mld USD, co oznacza że nasz kraj był siódmym największym eksportem w UE.

13 pozycji towarowych ze 198 wszystkich pozycji żywnościowych odpowiada za ponad połowę eksportu żywności i produktów spożywczych.

- 7,9 proc. udziału w polskim eksporcie żywności o wartości 2,34 mld euro / 0207 Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycja 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone

- 6,1 proc. udziału w polskim eksporcie żywności o wartości 1,83 mld euro / 1905 Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka i inne wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao, opłatki, wafle, papier ryżowy

- 6,1 proc. udziału w polskim eksporcie żywności o wartości 1,825 mld euro / 1806 Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao

- 2309 Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

- 2106 Przetwory spożywcze , gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

- 0201 Mięso z bydła , świeże lub schłodzone

- 1602 Mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane, inne niż w pozycji 160100:

- 1001 Pszenica i meslin

- 0305 Ryby susz., solone l. w solance ; ryby wędz . niezal ., od obrób. termicz . podczas proc. wędz .; mąki, mączki i granulki z ryb

- 0406 Sery i twarogi

- 0203 Mięso ze świń świeże , schłodzone lub

- 0304 Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub

- 1901 Ekstrakt słodowy

Te trzynaście pozycji towarowych odpowiadało w 2004 r. za 35,6% eksportu polskiej żywności i produktów spożywczych, w 2019 r. ich udział wzrósł do 51,1%.

Rosnący udział trzynastu największych pozycji towarowych można odebrać jako przejaw narastającej specjalizacji polskiego eksportu żywności.

Kategorie rynku żywności z potencjałem eksportowym

Następujące dwanaście pozycji wydaje się posiadać podwyższony potencjał eksportowy, tj. pozycje o wartości eksportu w 2020 min. 50 mln EUR i dynamice eksportu w okresie 2016 2020 min. 80%:

- 2309 Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

- 2105 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne

- 1002 Żyto

- 1008 Gryka, proso i ziarno mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża

- 1205 Nasiona rzepaku lub rzepiku

- 2207 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy

- 1902 Makarony, nawet gotowane, nadziewane l. przygotowane inaczej np. spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus

- 1209 Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu

- 2301 Mąki, mączki i granulki , z mięsa i podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych, nie do spożycia przez ludzi; skwarki

- 1512 Olej słonecznikowy, z krokosza balwierskiego i bawełniany oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

- 0408 Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet słodzone

- 0803 Banany, włącznie z plantanami , świeże lub suszone.

