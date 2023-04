26 kwietnia 2023 roku należąca do Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Spółka Elewarr ogłosiła postępowanie na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn: „Kompleksowa rozbudowa oraz modernizacja obiektów magazynowych w Elewatorze Bartoszyce, w tym zwiększenie dotychczasowej bazy magazynowej o kolejne 10 000 ton pojemności i podniesienie stanu infrastruktury elewatora na wyższy poziom technologiczny".

"Spichlerz Północy” - na jakim etapie jest projekt?

Inwestycja w Bartoszycach to drugie zadanie w realizacji projektu „Spichlerz Północy".

„Rozbudowa i modernizacja elewatorów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego to wspólny projekt Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz Elewarr sp. z o.o. Projekt „Spichlerz Północy" zakłada wsparcie polskich rolników, a przy tym rozwój Spółki Elewarr, jako partnera dla producentów. Dzięki inwestycji możemy wspólnie działać na rzecz rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego." – podkreśla Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka.

Realizacja inwestycji Magazynu Bartoszyce zakłada m.in. zwiększenie powierzchni przechowalniczej o 10 000 ton pojemności magazynowej, poprzez budowę 10 sztuk baterii metalowych silosów lejowych, budowę i montaż nowego zadaszonego kosza przyjęciowo-załadunkowego wraz z ciągami transportowymi, aspiracją i samochodową wywrotnicę belkową. Na terenie elewatora powstanie nowa suszarnia dedykowana pod skup zbóż, rzepaku i mokrej kukurydzy, a także wykonane zostaną niezbędne prace ziemne, budowlane, fundamentowe i konstrukcyjne.

- Dzięki rozbudowie naszego magazynu w ramach realizacji koncepcji „Spichlerz Północy" będziemy mogli zwiększyć skalę działalności naszej spółki i skalę obsługi rolników zainteresowanych współpracą. Powiat bartoszycki wraz z okolicznymi powiatami ma duży potencjał rolniczy, który możemy jeszcze lepiej wykorzystać, aby rozwijać polskie rolnictwo. Chcemy, aby spółka Elewarr była kojarzona z wysoką jakością, innowacyjnością i profesjonalizmem – zaznacza prezes zarządu Elewarr sp. z o.o. Hubert Grzegorczyk.

Obecnie należąca do Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Spółka Elewarr w ramach projektu Spichlerz Północy rozbudowuje i modernizuje obiekt w Braniewie.

18 marca 2023 roku p.o. Prezesa Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Tomasz Rega w obecności, Wiceministra Aktywów Państwowych Andrzeja Śliwki, Prezesa Zarządu Elewarr Huberta Grzegorczyka oraz posła na Sejm RP Leonarda Krasulskiego podpisał umowę na wykonawstwo z Tornum Polska. Tuż po podpisaniu umowy ruszyły prace budowane. Na ten moment w Braniewie udało się m.in. zdemontować wszystkie urządzenia starej technologii, wyburzyć magazyn płaski, rozpoczęto wylewkę pod nowy kosz przyjęciowy, a także przystąpiono do palowania terenu pod nowe silosy. Generalny wykonawca inwestycji w Braniewie zapewnia, że powiększony i zmodernizowany elewator zostanie oddany do użytku przed tegorocznymi żniwami.

„Spichlerz Północy” - co to jest

„Spichlerz Północy”, realizowany przez należącą do Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. spółkę Elewarr Sp. z o.o. to projekt, którego głównym celem jest wykorzystanie obecnego potencjału rolnego, którym charakteryzuje się województwo warmińsko-mazurskie, głównie jego zachodnia i zachodnio-południowa część. Projekt ma za zadanie także wpłynąć na rozwój rolnictwa, jego unowocześnienie, zwiększenie ilości uprawianych zbóż, rzepaku i kukurydzy. Zakłada on konieczność funkcjonowania i rozwoju podmiotu gospodarczego mającego możliwości i potencjał finansowy do organizowania dynamicznego obrotu zbożami, rzepakiem i kukurydzy – takim podmiotem jest właśnie Elewarr sp. z o.o. 18 listopada 2022 roku odbyła się konferencja prasowa, podczas której zarządy Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz Elewarr sp. z o.o. w obecności władz państwowych podpisali list intencyjny o realizacji projektu Spichlerz Północy.