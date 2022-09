W ramach programu Spiżarnia Caritas w 2021 r. sprzedawcy przekazali ponad 7 tys. ton żywności o wartości ponad 88 mln zł. Dzięki temu cykliczne wsparcie żywnościowe w postaci paczek i posiłków uzyskało ponad 60 tys. osób - poinformował Caritas Polska.

Spiżarnia Caritas w 2021 r. przekazała żywność dla ponad 60 tys. osób; fot. shutterstock

Światowy Dzień Świadomości Strat i Marnowania

29 września obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Strat i Marnowania Żywności ustanowiony przez ONZ w 2019 r.

Caritas Polska zwraca uwagę, że "rocznie marnowanych jest na świecie 1,3 mld ton żywności zdatnej do spożycia, czyli jedna trzecia żywności wyprodukowanej, podczas gdy 868 mln ludzi cierpi głód". "Zmarnowana żywność pozwoliłaby nakarmić aż 2 mld osób. Gdybyśmy przekazali tylko połowę marnowanej żywności potrzebującym, zlikwidowalibyśmy problem głodu na świecie" - wskazuje kościelna organizacja.

Jak działa Spiżarnia Caritas?

W celu przeciwdziałania marnowaniu żywności, razem z Caritas diecezjalnymi prowadzi ona ogólnopolski program Spiżarnia Caritas. Polega na odbieraniu i dystrybucji pełnowartościowych produktów żywnościowych wycofanych ze sprzedaży. "Głównie są to produkty chłodnicze z krótkim terminem przydatności do spożycia, w tym mięso, ryby i nabiał, pieczywo oraz warzywa i owoce. Wykorzystywana jest także żywność o przedłużonym terminie ważności, pochodząca z cyklicznych, ogólnopolskich zbiórek organizowanych w sklepach przez Caritas w ramach akcji "Tak! Pomagam" - czytamy w komunikacie.

"Wolontariusze w ciągu doby odbierają żywność ze sklepów i hurtowni, z którymi Caritas nawiązała współpracę. Żywność jest sortowana, przepakowywana i rozdawana potrzebującym albo do jadłodajni, punktów wydawania żywności i ośrodków pomocy, gdzie zostaną ugotowane z nich posiłki" - wyjaśnia koordynator programu Spiżarnia Caritas Magdalena Masiak.

Poinformowano, że "w minionym roku program Spiżarni Caritas realizowany był przez 45 Caritas diecezjalnych i organizacji pożytku publicznego, w których działało 1600 wolontariuszy". "Cykliczne wsparcie żywnościowe w postaci paczek i posiłków uzyskało ponad 60 tys. osób" - przekazała Caritas Polska.

Kto korzysta z programu Spiżarnia Caritas?

Wśród beneficjentów byli seniorzy, osoby mieszkające samodzielnie, bezdomni i rodziny, których dochód miesięczny jest bardzo niski. "Program Spiżarnia Caritas w ubiegłym roku realizowany był w ok. 1350 sklepach oraz 18 hurtowniach i 22 magazynach różnych sieci. W 2021 roku sprzedawcy przekazali w sumie ponad 7 tys. ton żywności o wartości ponad 88 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Spiżarnia Caritas: Sieci handlowe

Partnerami programu Spiżarni Caritas są sieci sklepów Jeronimo Martins (Biedronka), Carrefour, Kaufland, Aldi, Eurocash, Schiver i Rella (Bi1, Auchan), Netto, SPAR, Lidl oraz Selgros. Partnerzy realizują razem z Caritas kampanie edukacyjne i współpracują zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która została wprowadzona w lipcu 2019 roku.

Z badań przeprowadzonych w ramach PROM (Program Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności) wynika, że rocznie w handlu marnowanych jest w Polsce niemal 337 tys. ton żywności. Z kolei według informacji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w 2020 r. w ramach ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności organizacje pozarządowe (w tym także Caritas) dostały od sprzedawców w sumie nieco ponad 18,5 tys. ton produktów spożywczych.

"To oznacza, że w ubiegłym roku organizacje te otrzymały ok. 5,5 proc. żywności marnowanej w handlu i ok. 0,4 proc. całej żywności marnowanej w Polsce (blisko 5 mln ton). "To wciąż za mało w stosunku do potrzeb i możliwości pomocowych, jakie mamy" - oceniła Magdalena Masiak. Przepisy mające zapobiegać marnowaniu żywności powinny objąć znacznie więcej beneficjentów i dotyczyć szerszego kręgu sprzedawców żywności" - wskazała.

"Według raportu Capgemini Polska Food Waste Report 2022, przed pandemią 33 proc. badanych wiedziało o zagrożeniach wiążących się z marnotrawstwem żywności, a dziś to 72 proc." - podała Caritas Polska.