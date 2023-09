Biznes i technologie

Społeczniczka: prestiżowe dla Łodzi nieruchomości mają być wyprzedane na targach w Monachium

Autor: PAP

Data: 22-09-2023, 17:28

To jest absolutny skandal, prestiżowe dla Łodzi nieruchomości, resztki "sreber rodowych" miasta mają zostać sprzedane. Może to nastąpić na targach nieruchomości w Monachium - powiedziała w piątek PAP łódzka społeczniczka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, która kandyduje do Sejmu z listy PiS. Służby prasowe miasta milczą w tej sprawie.