Spółka Centralny Port Komunikacyjny do 6 czerwca czeka na oferty projektu wieży kontroli ruchu lotniczego nowego lotniska - przekazał PAP rzecznik spółki Konrad Majszyk. Maksymalna wysokość wieży to 105 m, czyli ponad dwa razy więcej niż najwyższy tego typu obiekt w Polsce - dodał.

Przetarg jest skierowany do dziewięciu firm i czterech konsorcjów, z którymi pod koniec 2022 r. spółka CPK podpisała umowę ramową na projektowanie obiektów wspierających lotnisko (Support Infrastructure Engineering - SIE).

"Do 6 czerwca tego roku czekamy na oferty w postępowaniu na projekt wieży kontroli ruchu lotniczego. Obok terminalu pasażerskiego to może być też jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów nowego lotniska. To będzie też najwyższy tego typu budynek w Polsce" - przekazał Majszyk.

Dodał, że zgodnie z zakładanym harmonogramem wstępne wizualizacje wieży kontroli lotów projektant powinien przedstawić w I kwartale 2024 r.

Rzecznik spółki przypomniał, że zgodnie z master planem dla lotniska CPK, wieża kontroli lotów będzie budynkiem wysokościowym ze wstępnie zakładaną salą operacyjną kontrolerów na wysokości 90 metrów nad płytą lotniska, a maksymalna wysokość obiektu to 105 metrów. Precyzyjną wysokość budynku określą m.in. analizy widoczności, które zostaną przeprowadzone w początkowej fazie projektowania.

"Projekt powstanie we współpracy z master architektem lotniska, czyli konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold, co powinno zagwarantować spójność architektoniczną z terminalem nowego lotniska" - wskazał rzecznik.

Dodał, że w ramach tego kontraktu oprócz wieży kontroli ruchu w najbliższym sąsiedztwie terminala zaprojektowane zostaną m.in. centrum operacyjne lotniska, biura służb lotniskowych oraz budynki: służb ratowniczo-gaśniczych, utrzymania i zarządzania lotniskiem.

Wybrana w przetargu firma przygotuje projekt wieży, w tym jej koncepcję, a także uzyska niezbędne pozwolenia budowlane. Zakres zamówienia obejmie również inne usługi związane z projektowaniem np. doradztwo w trakcie postępowań na roboty budowlane.

Majszyk przekazał, że dotychczas najwyższym tego typu obiektem w Polsce jest oddana do użytku w 2019 r. 46-metrowa wieża na lotnisku Katowice Airport w Pyrzowicach. Niewiele mniej, bo ok. 45 metrów, ma wieża na krakowskim lotnisku Balice. Najwyższą wieżą kontroli ruchu lotniczego na świecie jest 136-metrowy obiekt na lotnisku Dżudda w Arabii Saudyjskiej.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa - Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do połowy kolejnej dekady.