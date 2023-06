Orlen Benzina, spółka Orlen Unipetrol, uruchomiła w miejscowości Zaluzi koło Litvinowa drugą w Czechach stację tankowania wodorem przeznaczoną dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów - poinformowała w środę czeska firma należąca do Grupy Orlen.

Ogłaszając otwarcie nowej placówki tankowania wodoru, Orlen Unipetrol przypomniał, że pierwsza tego typu stacja została otwarta w Czechach w marcu tego roku w Pradze-Barrandov. Jak zaznaczono, drugi obiekt jest identyczny.

Stacja w dzielnicy Barrandov w stolicy Czech jest w pełni bezobsługowa, ogólnodostępna 24 godziny na dobę i przystosowana do tankowania paliwem wodorowym samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. Kierowcy mogą korzystać na miejscu z dwóch dyspenserów ze specjalnie wyprofilowanymi noskami o ciśnieniu 700 barów dla aut osobowych oraz o ciśnieniu 350 barów do napełniania samochodów ciężarowych i autobusów.

"Budujemy ogólnodostępne, w pełni samoobsługowe stacje tankowania wodoru do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, które działają non-stop i gdzie tankowanie odbywa się podobnie jak w przypadku standardowego tankowania paliw konwencjonalnych" - powiedział członek zarządu Orlen Unipetrol Tomas Herink, cytowany w środowym komunikacie czeskiej spółki.

W informacji podkreślono, że budowa infrastruktury wodorowej jest zgodna ze strategią rozwojową spółki Orlen Unipetrol i jednocześnie z czeskimi oraz unijnymi priorytetami w zakresie publicznej ekomobilności.

Prezes Orlenu Daniel Obajtek przypomniał, że zgodnie ze strategią wodorową Grupy Orlen koncern zainwestuje 7,4 mld zł w projekty związane z rozwojem tej technologii oraz infrastruktury dystrybucyjnej, jak również obejmujące produkcję wodoru o zerowej i niskiej emisji.

"Naszym celem jest wytwarzanie do 130 tys. ton odnawialnego wodoru rocznie. Do końca tej dekady przewidujemy powstanie ponad 100 stacji tankowania wodoru w całej Europie Środkowej w ramach sieci Orlen, obsługujących transport indywidualny, publiczny i towarowy, z czego blisko jedna trzecia będzie zlokalizowana w Czechach" - zaznaczył Obajtek.

Prezes Orlenu wspomniał przy tym o realizowanym przez koncern projekcie "Hydrogen Eagle", zapewnienia dostępności paliwa wodorowego w korytarzach transportowych północ-południe i wschód-zachód.

"Budowa sieci stacji wodorowych to niezwykle ważny krok w realizacji misji Grupy Orlen, której celem jest osiągnięcie przez koncern neutralności klimatycznej i równocześnie wsparcie transformacji energetycznej w naszym regionie" - dodał Obajtek.

Prezes firmy Orlen Unipetrol Tomasz Wiatrak zwrócił uwagę, że budowa infrastruktury wodorowej jest częścią strategicznych kierunków rozwoju czeskiej spółki, która zakłada - podobnie jak w przypadku całej Grupy Orlen - osiągnięcie neutralności emisyjnej najpóźniej do 2050 r.

"Kładziemy nacisk na rozwój segmentu petrochemicznego, dekarbonizację, cyfryzację, recykling i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, w tym biopaliw oraz wodoru. Tylko do 2030 r. zainwestujemy w tym celu 35 mld czeskich koron" - oświadczył Wiatrak.

Sieć stacji Orlen Benzina, największa w Czechach, to obecnie 436 placówek, przy czym gaz płynny LPG jest dostępny na 56, sprężony gaz ziemny CNG na 47, a na 61 stacjach znajdują się 244 punkty ładowania pojazdów elektrycznych.

W ostatnim czasie Orlen Unipetrol zapowiedział, że uruchomi we współpracy z miastami Most i Litvinow tymczasową, pilotażową linię napędzanego wodorem autobusu, który zaprojektowała słowacka spółka Mobility and Innovation Production. Autobus ten będzie kursował w obu czeskich miastach od 29 czerwca do 9 lipca.

W lutym tego roku Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Dokument ten zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 320 mld zł.

Grupa Orlen posiada siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach oraz na Słowacji, Litwie i na Węgrzech. Grupa posiada również rozbudowany segment petrochemiczny. Realizuje ponadto szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Publikując na początku czerwca dokument Polityka klimatyczna Grupy Orlen, koncern zapowiedział, że jego celem jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r. W dokumencie wskazano m.in., że motywem przewodnim zaktualizowanej strategii Grupy Orlen do 2030 r. jest transformacja energetyczna.