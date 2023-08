Cosma S.A., notowana na rynku NewConnect spółka z branży konopnej, pozyskała od inwestorów 10,73 mln zł. W ramach emisji akcji serii I z prawem poboru dla wszystkich akcjonariuszy, spółka oferowała 59.639.544 akcji. W ramach transzy podstawowej złożono zapisy na 42.418.968, a w ramach zapisów dodatkowych na 25.987.624 akcje

Przemysław Lahuta, prezes Cosma S.A, Łukasz Kręski, przewodniczący Rady Nadzorczej i założyciel Cosma S.A; fot. mat. pras.

Emisja akcji Cosma

W ramach zapisów w dwóch transzach inwestorzy złożyli deklaracje na objęcie łącznie 68.406.592 akcji oferowanych. Redukcja w całej ofercie wyniosła 14,7%, co przekłada się na redukcję w transzy zapisów dodatkowych na poziomie 50,9%.

- Pomimo trudnej sytuacji rynkowej z sukcesem zakończyliśmy emisję akcji Cosma S.A. W krótkim czasie osiągnęliśmy założony przez nas cel emisyjny i uplasowaliśmy wszystkie oferowane akcje w ofercie publicznej. Popyt był tak duży, że przewyższył dostępną liczbę akcji. To dowód na to, że inwestorzy i akcjonariusze dostrzegają w naszym modelu biznesowym ogromny potencjał i wierzą w nasz biznes. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w emisji za okazane zaufanie. Otrzymane środki przyczynią się do realizacji przez nas licznych celów rozwojowych i inwestycyjnych - podsumowują Przemysław Lahuta, prezes zarządu oraz Łukasz Kręski, przewodniczący Rady Nadzorczej Cosma S.A.

Pozyskany kapitał w kwocie przeszło 10,73 mln zł Cosma S.A. przeznaczy m.in. na rozwój portfolio produktów, inwestycję w zdolności produkcyjne, certyfikację i zakup surowców, działania marketingowe, uporządkowanie i konsolidację struktury kapitałowej oraz spłatę zaciągniętych pożyczek. Środki zostaną wypłacone z KDPW na konto spółki po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez KRS.

Jak podaje spółka, emisja z prawem poboru konopnej spółki jest największą tego typu ofertą pod względem wartości pozyskanego kapitału na rynku NewConnect, która doszła do skutku od 2020 r. W emisji w ramach obu transz złożono blisko 140 zapisów.

Prawo poboru jest przywilejem akcjonariuszy spółki, dającym im możliwość pierwszeństwa zakupu nowo emitowanych akcji. W procesie przeprowadzenia oferty publicznej Cosma S.A. wspierał Dom Maklerski INC S.A., specjalizujący się w obszarze inwestycji oraz doradztwa na rynku kapitałowym.

- W przypadku spółek notowanych w obrocie zorganizowanym o ciekawym profilu działalności przeprowadzenie emisji skierowanej w pierwszej kolejności do dotychczasowych akcjonariuszy może pozwolić na efektywne i sprawne pozyskanie kapitału. W przypadku Cosma S.A. od walnego zgromadzenia akcjonariuszy do zakończenia oferty minęło niewiele ponad miesiąc. Widzą to także inni emitenci, stąd już wkrótce nasz dom maklerski będzie realizował kolejne projekty w ramach prawa poboru - mówi Piotr Zygmanowski, wiceprezes zarządu w Domu Maklerskim INC S.A.

Cosma S.A. to firma funkcjonująca w branży suplementów diety na terenie Polski, która zainicjowała swoją obecność na rynku farmaceutycznym w zeszłym roku. Posiada zintegrowany łańcuch produkcji i dostaw produktów zawierających w składzie konopie włókniste, ziołowe oraz roślinne. Spółka prowadzi sprzedaż produktów w kategorii consumer health, dystrybuuje surowce i półprodukty oraz działa w sektorze produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych w tym marihuany medycznej. W jej portfolio znajdują się także specjalistyczne produkty dla zwierząt. Jeszcze w tym roku na rynku pojawią się nowe produkty z linii Cosma oraz Green Paw. W planach firmy jest również uzyskanie statusu podmiotu odpowiedzialnego, czyli MAH - Market Authorisation Holder, co pozwoli na rejestrację leków. Planowo powinno to nastąpić w pierwszym kwartale 2024 r.

Cosma S.A. w obecnej formie funkcjonuje na giełdzie od 31 marca 2023 r., kiedy to doszło do połączenia spółki Cosma Cannabis Sp. z o.o. z firmą Vabun S.A. (później jako Cosma Group S.A.) - notowaną na rynku NewConnect. Połączenie nastąpiło na zasadach tzw. odwrotnego przejęcia w wyniku czego powstała spółka Cosma S.A.

Dane Euromonitor International pokazują, że wartość biznesu konopnego w Polsce zwiększyła się czterokrotnie z 210 milionów złotych w 2019 r. do 900 mln zł w 2021 r. Przewiduje się, że do 2026 r. wartość branży wyniesie 2,2 mld zł.