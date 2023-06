Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty zwiększają swoją produkcję m.in. nawozów i chemikaliów – poinformowała w czwartek Grupa Azoty. Jak dodano, decyzja związana jest ze zmianą cen na europejskim rynku gazu oraz prognozami dotyczącymi popytu.

Cytowany w czwartkowej informacji prezes Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc przekazał, że w związku z korektą cen na europejskim rynku gazu w ostatnich tygodniach maja br. oraz prognozami w obszarze popytowym, spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty zwiększają poziomy produkcji na swoich instalacjach.

"Nasze spółki reagują na zmiany rynkowe i podejmują aktywne działania w celu dostarczania konkurencyjnych produktów na rynek, co powinno znaleźć pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych kolejnych miesięcy" - podkreślił prezes.

Jak podano, zgodnie z decyzją zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle (ZAK), od 1 czerwca spółka rozpocznie proces dociążania instalacji produkcyjnych w Jednostce Biznesowej Agro do 100 proc. zdolności produkcyjnych. Od 17 czerwca w Grupie Azoty ZAK rozpocznie się natomiast planowany, coroczny postój remontowo-serwisowy.

"Na instalacjach Grupy Azoty S.A. w Tarnowie moce produkcyjne zostaną przywrócone do dnia 27 czerwca br., niezwłocznie po zakończeniu corocznych, planowanych prac remontowo-serwisowych" - wskazano w czwartek.

Również Zakłady Azotowe Puławy zwiększyły od czwartku produkcję nawozów i chemikaliów, w tym: saletry amonowej, roztworu saletrzano mocznikowego i mocznika z przeznaczeniem na płynne roztwory. Jak zapowiedział w środę rzecznik Grupy Azoty Puławy Paweł Wójcik, ich produkcja "od początku czerwca wzrośnie w spółce o ponad 100 proc. - w stosunku do stanu obecnego".

9 marca br. Grupa Azoty poinformowała o wstrzymaniu od 10 marca - do odwołania - produkcji kaprolaktamu, a także pracy instalacji Melamina III. Przypomniano, że produkcja na pozostałych instalacjach (Melamina I i Melamina II) została wstrzymana latem 2022 r.

Grupa Azoty informowała też, że w kwietniu 2023 r. ograniczyła produkcję nawozów azotowych do 176 tys. ton z 312 tys. w kwietniu 2022 r. Produkcja nawozów wieloskładnikowych spadła do 30 tys. ton z 82 tys. ton rok wcześniej, a nawozów specjalistycznych wzrosła do 26 tys. ton z 25 tys. ton. Spółka ograniczyła też produkcje mocznika do 48 tys. ton, podczas gdy w kwietniu 2022 r. było to 143 tys. ton oraz oxoplastu do 2 tys. ton z 4 tys. ton. W kwietniu 2023 r. Grupa Azoty wyprodukowała też 10 tys. ton poliamidu, w podobnym okresie ubiegłego roku było to 15 tys. ton. Na niezmienionym poziomie w porównaniu do kwietnia br. pozostała produkcja pigmentów (2 tys. ton).

Ze wstępnego raportu przedstawionego w maju br. przez spółkę zależną Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy wynika natomiast, że w kwietniu br. puławskie Azoty całkowicie wstrzymały produkcję kaprolaktamu. W kwietniu 2022 r. wytwarzały go na poziomie 6 tys. ton.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także - jak podaje na swojej stronie internetowej - silną pozycję na rynkach takich produktów jak: melamina, poliamidy, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. W skład Grupy Kapitałowej wchodzi ponad 50 spółek zlokalizowanych na terenie Polski i świata, m.in. Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca z siedzibą w Tarnowie), Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., a także Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.