Spór UE z USA szkodził unijnym rolnikom

Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjęła zawieszenie wszystkich taryf odwetowych związanych ze sporem handlowym UE-USA. Rolnicy płacili wysoką cenę za konflikt, którego nie byli stroną - wskazuje organizacja.





Autor: portalspozywczy.pl

Data: 20-06-2021, 12:22

Spór UE z USA o dotacje dla producentów samolotów trwał od 17 lat. fot. Jakob Owens/unsplash

UE vs. USA - o co ten spór?

Spór o dotacje dla producentów samolotów trwał od 17 lat. Obie strony wygrywały sprawy przed Światową Organizacją Handlu, co dawało im prawo do nakładana karnych ceł, które uderzały m.in. w rolnictwo. Teraz Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska poinformowały o osiągnięciu porozumienia na mocy, którego cła zostaną zawieszone na 5 lat. To posunięcie ma szczególne znaczenie dla unijnego i amerykańskiego rolnictwa, zwłaszcza, gdy obie gospodarki zaczynają się odradzać po skutkach pandemii COVID-19.

Podczas spotkania z amerykańskim sekretarzem ds. rolnictwa Thomasem Vilsackiem unijne organizacje rolnicze i spółdzielcze skupione w Copa-Cogeca wyraziły zadowolenie z zakończenie sporu i zachęcały obie strony do wykorzystania najbliższych 5 lat do trwałego rozwiązania problemu.

UE-USA - nowe otwarcie dla współpracy rolniczej?

- Dziś czujemy powiew zmian w stosunkach handlowych UE-USA i jest to dobra wiadomość dla społeczności rolniczej. Niestety sprawa Airbusa - Boeinga to nie jedyne tarcia handlowe między nami. Istnieje ryzyko podobnego rozwoju w ramach podatku cyfrowego. Nie możemy również zapomnieć, że hiszpańscy producenci czarnych oliwek nadal muszą płacić 35% podatek importowy na mocy decyzji administracji USA z 2018 r. Mamy nadzieję, że to, co się dzisiaj wydarzyło, będzie krokiem w kierunku wzmocnienia współpracy transatlantyckiej i zasad wymiany handlowej – powiedział Pekka Pesonen sekretarz generalny Copa-Cogeca.

- Mam nadzieję, że uda nam się zbudować jeszcze lepsze relacje handlowe – powiedział Tom Vilsack, który zwrócił jednocześnie uwagę, że także wiele amerykańskich produktów żywnościowych ma problem z dostępem do rynku UE.

Obie strony wymieniły się także uwagami na temat najważniejszych wyzwań, z jakimi borykają się farmerzy po obydwu stronach Atlantyku, zwłaszcza w kontekście działań podejmowanych przez amerykańskich i unijnych rolników na rzecz poprawy klimatu i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Zwrócono uwagę, że administracja Prezydenta Joe Bidena niedawno ponownie przyłączyły się do Porozumienia Paryskiego dotyczącego zmian klimatu. Jednocześnie USA pracują nad zorientowanymi na rynek i dobrowolnymi inicjatywami w zakresie zmiany klimatu.

Członkowie spotkania wyrazili uznanie za opracowanie przez amerykański Departament Rolnictwa oceny skutków wprowadzenia strategii „Od pola do stołu” i strategii „Na rzecz bioróżnorodności biologicznej do 2030 r.”. Europejscy rolnicy cały czas czekają na stworzenie podobnego dokumentu przez Komisję Europejską.