Spotkanie ministra Pudy z rolnikami. Co z niego wyniknie?

Szef resortu rolnictwa spotkał się w Poznaniu rolnikami. Grzegorz Puda jest zadowolony. Odmiennego zdania jest z kolei lider AGROunii. Ocenił, że minister był nieprzygotowany do rozmów - informuje www.rmf24.pl.

Autor: www.rmf24.pl

Data: 05-10-2021, 09:09

Grzegorz Puda, szef resortu rolnictwa spotkał się z rolnikami w Poznaniu/ fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda po spotkaniu z przedstawicielami związków rolniczych, w tym działaczami AGROunii, ocenił że była to "dobra, merytoryczna dyskusja, która służyła wszystkim tym, którym bliskie jest dobro polskiego rolnictwa - informuje RMF24.

Minister Puda spotkał się z rolnikami w Poznaniu

"Dyskusja trwała długo, natomiast myślę, że taka spokojna dyskusja przy stole jest dużo lepsza niż burdy na ulicach i wszystkie problemy z tym związane. Jeżeli możemy, to z pewnością jeszcze raz się spotkamy. Zaapelowałem o to, by spotkać się jeszcze raz, być może w szerszym gronie, po to, by o tych problemach rozmawiać" - relacjonował minister Puda.

Działacze AGROunii przedstawili w czasie rozmów cztery postulaty, a pozostali rolnicy kolejne 11 dodatkowych żądań.

Michał Kołodziejczak, lider AGROunii spotkanie z ministrem rolnictwa określił jako "słabe i źle zorganizowane". Kołodziejczak podkreślał, że działacze AGROunii chcą spotkać się na rozmowach z premierem Mateuszem Morawieckim.