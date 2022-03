Spotkanie Prezydencji Copa Cogeca poświęcone Ukrainie

Spotkanie Prezydencji Copa Cogeca, które odbyło się 9 marca 2022 było poświęcone Ukrainie. Oprócz oficjalnego powitania europejskiej rodziny rolniczej, spotkanie miało ważną misję - zrozumienie skali wyzwań, z jakimi boryka Ukraińskie Narodowe Forum Agrarne (UNAF) dołącza do COPA i COGECA

Data: 11-03-2022, 13:32

Podczas zorganizowanego dzisiaj spotkania online, przewodniczący i wiceprzewodniczący Copa i Cogeca serdecznie powitali Ukraińskie Narodowe Forum Agrarne (UNAF), reprezentowane przez dyrektor Mariię Dudikh, jako nową organizację partnerską.

Ukraińska organizacja w Copa-Cogeca

Przewodnicząca Copa Christiane Lambert, po słowach podziwu dla odwagi narodu ukraińskiego, powiedziała: "To wielki zaszczyt powitać was w rolniczej rodzinie Copa. Jest to decyzja, która została podjęta jednogłośnie i w rekordowym czasie przez członków Copa i Cogeca. Biorąc pod uwagę sytuację, jest to decyzja symboliczna i emocjonalna. Jest to nasz sposób na oficjalne okazanie wam wsparcia w trudnej sytuacji, która dotknęła wasz kraj. Wiemy o waszym zaangażowaniu. Codziennie docierają do nas informacje na ten temat. Jako przewodniczący Copa i osobiście, chcę potwierdzić z wielką powagą naszą solidarność z narodem ukraińskim i z wami, rolnikami z Ukrainy."

Przewodniczący Cogeca Ramon Armengol powiedział: "Chciałbym przekazać Wam nasze najszczersze przesłanie solidarności od europejskiego ruchu spółdzielczości rolniczej dla całej ukraińskiej społeczności rolniczej, którą dziś reprezentujecie. Tę agresję, której doświadczacie, odczuwamy jako naszą własną. Kiedy widzimy, jak wasze rodziny opuszczają swoje wioski i domy, odczuwamy to jako nasze. Kiedy widzimy te rodziny zmuszone do rozłąki, do wyjazdu na emigrację, odczuwamy je jako nasze własne. Nie czujcie się osamotnieni, jesteśmy z wami, pomożemy wam w każdy możliwy sposób".

Problemy ukraińskiego rolnictwa

Pani Dudikh, nie zważając na sytuację, w jakiej znaleźli się jej rodacy i ukraińscy rolnicy, okazała swoje pełne zaangażowanie w pracę Copa i Cogeca: "Chciałabym wyrazić nasz szacunek dla waszej decyzji, która pozwala UNAF dołączyć do Copa i Cogeca jako organizacji partnerskiej. Niestety, dzieje się to w świetle trwającej wojny na Ukrainie, za którą nasz kraj płaci wysoką cenę." Pani Dudikh podkreśliła również swoje obawy o bezpieczeństwo żywnościowe na Ukrainie i na całym świecie, wynikające z tego konfliktu i niemożności prowadzenia przez rolników działalności rolniczej w sposób, do jakiego są przyzwyczajeni. Pani Dudikh przedstawiła również wiele trudności, z jakimi borykają się obecnie ukraińscy rolnicy, w szczególności brak paliwa, nasion i innych środków produkcji niezbędnych do kontynuowania działalności rolniczej.